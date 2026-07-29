La millonaria cifra que cobrará Robert Downey Jr. Por Vengadores: Doomsday y Secret Wars - GETTY FOR DISNEY

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Aún faltan varios meses para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines. A la espera de su estreno el próximo 18 de diciembre, se ha revelado la millonaria cifra que Robert Downey Jr. podría cobrar por interpretar al Doctor Doom en la película y en su continuación, Secret Wars, así como algunos detalles sobre su futuro en el UCM.

Según Page Six, Downey Jr. se embolsará la exorbitante cifra de 100 millones de dólares por su trabajo en Doomsday y Secret Wars. Asimismo, señala que Chris Evans y Chris Hemsworth, quienes vuelven a interpretar a Stever Rogers y Thor, también habrían recibido una importante remuneración, con unos 40 millones de dólares cada uno por participar en las películas dirigidas por los hermanos Russo.

EL FUTURO DE DOWNEY JR. MÁS ALLÁ DE DOOMSDAY Y SECRET WARS

Solo los salarios de estos tres intérpretes ya representarían un desembolso de al menos 180 millones de dólares. Aun así, según apunta el medio, el presupuesto conjunto de las dos próximas entregas de la saga de los Vengadores se situaría en torno a los 600 millones de dólares, una cantidad inferior a la de Infinity War y Endgame, cuyo coste total habría alcanzado los 800 millones de dólares.

Sin embargo, el dato más llamativo es que según le revelaron a Page Six fuentes cercanas, "el millonario acuerdo de Downey Jr. podría incluir algo más que las dos películas, posiblemente una aparición especial en otro proyecto de Marvel".

En caso de confirmarse, esto significaría que el actor podría continuar vinculado al UCM más allá de Doomsday y Secret Wars.

Una posibilidad es que Downey Jr. regrese de entre los muertos como Tony Stark, o, la opción más lógica y más plausible que sigua interpretando a Víctor Von Doom, ya que en los comics de Marvel el personaje llegó a convertirse en una especie de héroe tras los eventos de Secret Wars y honrando en cierto modo a Stark adoptando la identidad de Infamous Iron Man.

Pero su posible participación en otro proyecto de la Casa de las Ideas abriría nuevas opciones para su futuro en el UCM, claro que ese acuerdo adicional también podría estar relacionado con un papel diferente, un acuerdo de producción u otro tipo de colaboración con Disney pero por ahora, toca esperar para descubrirlo.