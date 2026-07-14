El Vengador al que hasta The Punisher teme, en las nuevo clip de Spider-Man: Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day verá la luz en cines el 29 de julio, con Tom Holland interpretando de nuevo a Peter Parker. Ahora, un nuevo adelanto de la película dirigida por Destin Daniel Cretton ha confirmado cuál es el único Vengador al que hasta alguien tan curtido e implacable como The Punisher (Jon Bernthal) tiene miedo.

El clip arranca con Spider-Man irrumpiendo en la furgoneta de Frank Castle, atravesando el salpicadero y lanzándolo a la carretera. Después una escena muestra a Hulk desatado y lanza al trepamuros por los aires a través de un edificio con una de sus devastadoras palmadas.

Es entonces cuando Peter y Frank mantienen una conversación de lo más reveladora. "Lo contienes. Encontraré la fuente y la quitaré. ¿Entiendes?", le suelta Castle a Parker. "Acaso estás intentando evitar luchar con Hulk?", pregunta a continuación el trepamuros.

"Supongo que sí", confirma The Punisher. Instantes después las imágenes muestran al vengador de piel verde furioso y a Peter aficionándose como Frank al café mientras este sonríe al verlo.

New clip of The Punisher in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



Frank’s coffee obsession is starting to influence Peter. 😭 pic.twitter.com/6HtdAeR8W2 — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) July 13, 2026

EL SIGNIFICADO DE LA CONVERSACIÓN ENTRE SPIDER-MAN Y THE PUNISHER

Por otra parte, la conversación entre Spider-Man y Frank confirma por un lado que harán equipo en Brand New Day y de otro, como ya anticipaban los anteriores adelantos que serán para enfrentarse a la invisible y misteriosa fuerza capaz de controlar las mentes, incluyendo la del coloso esmeralda.

Es improbable que Spider-Man aceptara que The Punisher eliminara a un enemigo si supiera que se trata de una persona, lo que hace pensar que ambos podrían estar lidiando con una tecnología capaz de manipular la mente de sus víctimas. Este tipo de tecnología ya existe en los cómics de los X-Men y suele estar vinculada a Cerebro, el dispositivo creado por el Profesor X para amplificar las habilidades de los telépatas.

Además, explicaría a su vez que el misterioso personaje de Sadie Sink, al que muchos identifican con Jean Grey, esté siendo manipulada por alguien que ha desarrollado una tecnología similar para obligarla a enfrentarse a los héroes, como ya hiciera Tombstone en multitud de ocasiones en los cómics, en todo caso queda muy poco para averiguarlo.