Antes de Vengadores: Doomsday, Chris Evans rechazó "una docena" de propuestas para volver a Marvel

Actores de Vengadores: Doomsday posan en la Comic Con de San Diego durante la presentación de Marvel - ALBERTO E. RODRIGUEZ/GETTY IMAGES FOR DISNEY

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el próximo 18 de diciembre, contará con Chris Evans como parte del equipo de héroes que lucharán contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. Según ha revelado Evans, antes de incorporarse a la película, desde Marvel le propusieron multitud de proyectos centrados en el personaje de Steve Rogers a lo largo de casi una década, pero a él no le convenció ninguno.

"Cuando terminamos Endgame en 2018, Lou [D'Esposito] y Kevin [Feige] me llevaron a cenar y me dijeron: 'Nos encantaría seguir haciendo películas con Steve Rogers como Nomad", rememora Evans en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. "Y yo les dije: 'Vale, bueno, ¿qué tenéis?' Me mostraron un guion, y era un guion estupendo, pero por alguna razón, en aquel momento no me convencía", admite.

"En cierto modo quería... Me lo tomaba bastante en serio. Quería conservarlo. Pero simplemente les dije: 'Por favor, seguid proponiéndome ideas'", relata Evans. "A lo largo de ocho años, probablemente escuché al menos una docena de propuestas", asegura, incidiendo en que "todas eran maravillosas" pero ninguna le acababa de convencer.

"Y empiezas a pensar que quizá esa sea la fecha de caducidad, sea lo que sea; quizá no encaje porque simplemente no es lo correcto", señala. No fue hasta que Evans se enteró del regreso de Robert Downey Jr. al UCM cuando cambió de opinión. "De repente, me pareció que encajaba", asegura, recordando su reacción cuando le presentaron la idea de Vengadores: Doomsday.

EL REGRESO DE CHRIS EVANS EN VENGADORES: DOOMSDAY

Más allá de que el regreso de Downey Jr., cabe la posibilidad de que el rol de Steve Rogers en Doomsday haya podido ser también un incentivo para que Evans se una al proyecto. Uno de los rumores más extendidos sobre la película es que su personaje pueda haber provocado las incursiones que amenazan la estabilidad del multiverso cuando decidió quedarse con Peggy, el personaje encarnado por Hayley Atwell cuya presencia también se confirmó durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego.

Otra posibilidad es que a Evans se le haya presentado la oportunidad de interpretar una versión diferente del personaje. Así, algunos aventuran que el Steve Rogers que aparece en los últimos compases del tráiler de Doomsday podría ser, en realidad, el Capitán Hydra, una variante malvada de Rogers aliado con el Doctor Doom.

Habrá que esperar al 18 de diciembre para descubrir qué depara al personaje de Evans en Doomsday. Pero antes, puede que el reestreno en cines de Vengadores: Endgame con metraje adicional en septiembre esclarezca alguna que otra incógnita.