Nueva sinopsis oficial de Vengadores: Doomsday confirma el colapso del Multiverso Marvel - MARVEL STUDIOS

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Queda algo menos de medio año para que llegue a los cines Vengadores: Doomsday, el próximo 18 de diciembre. Mientras los fans esperan con ansias al inminente estreno del primer tráiler completo, que se rumorea que podría proyectarse en la Comic Con de San Diego este mismo sábado 25 de julio, la Casa de las Ideas ha revelado una nueva sinopsis del filme para ir calentando motores.

"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", reza la descripción actualizada del filme dirigido por Joe y Anthony Russo, según recoge ComicBookMovie.

Aunque no revela ningún detalle que no se supiera ya, la sinopsis remarca la extensa alineación de héroes (que recientemente se ha podido ver en un cartel promocional), el poderoso enemigo al que tendrán que hacer frente y la importancia de la cinta de cara a los próximos proyectos del estudio.

DURACIÓN Y REPARTO DE VENGADORES: DOOMSDAY

Las últimas informaciones apuntan a que la quinta entrega de Vengadores contará con un metraje de 165 minutos (dos horas y 45 minutos), siendo una de las películas más largas de Marvel Studios, pero sin superar el récord de 181 minutos de Vengadores: Endgame. Aunque esto podría cambiar, ya que es poco probable que el montaje final de la película esté cerrado con tanta antelación, la venta de entradas anticipadas, que en Estados Unidos comenzará el próximo 20 de julio, implica que esta duración solo puede variar ligeramente.

En cuanto al reparto de la cinta, esta cuenta con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América), Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La película también cuenta con Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) y Channing Tatum (Gambito).