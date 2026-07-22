El tráiler de Vengadores Doomsday rompe internet: más de 500 millones de visualizaciones en un solo día - MARVEL STUDIOS

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel esperaban con ansia el primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday... y la acogida ha sido brutal. Y es que el avance de la película, que verá la luz en cines el 18 de diciembre, es el más visto de Marvel, de la factoría Disney el segundo adelanto más visto de la historia.

Según informa Variety, el tráiler de Doomsday ha registrado 503 millones de visualizaciones en tan solo 24 horas, lo que lo convierte en el segundo mejor estreno de un adelanto de la historia. El avance del nuevo filme de los hermanos Russo solo ha quedado por detrás de Spider-Man: Brand New Day, que debutó con 703 millones de visitas y que aterrizará en los cines el próximo 29 de julio.

Además, el avance de Doomsday ya es el más visto de Disney, y por tanto de Marvel Studios, de todos los tiempos, habiendo superado a Deadpool y Lobezno, también de Marvel, que ocupaba el primer puesto hasta ahora. Presentado durante la Super Bowl, aquel tráiler registró 365 millones de visualizaciones.

Aunque el medio no detalla los distintos canales a partir de los cuales obtiene las cifras de visualizaciones a las que hace referencia, estas incluyen visitas en otras plataformas más allá de YouTube, en la que el tráiler de Doomsday ya registra más de 40 millones de visualizaciones.

LOS FANS LLEVAN MESES ESPERANDO EL TRÁILER DE DOOMSDAY

Disney y Marvel dieron el pistoletazo de salida a la campaña de promoción de Doomsday el pasado diciembre con el lanzamiento de cuatro teasers. El tráiler oficial finalmente ha visto la luz este 20 de julio, días antes de la presentación de Marvel en la Comic-Con de San Diego, donde se espera que la superproducción a cargo de Joe y Anthony Russo tenga una presencia destacada.

Hay mucha expectación en torno a la película, que verá a Robert Downey Jr. encarnando al malvado Doctor Doom, pues se trata del primer gran encuentro multiversal de superhéroes del UCM desde Vengadores: Endgame. Con más de 2.700 millones de dólares recaudados a nivel mundial, el filme de 2019 ostenta el puesto de la segunda película más taquillera de todos los tiempos, solo superada por la primera entrega de Avatar.

Habrá que esperar al 18 de diciembre para ver el desempeño en taquilla de Doomsday, que aterrizará en las salas el mismo día que otra de las películas más esperadas del año, Dune: Parte Tres, el cierre de la trilogía protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Denis Villeneuve.