¿En año está ambientada The Batman?

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Con The Batman arrasando en los cines de todo el mundo, donde ha superado ya los 500 millones de dólares en taquilla, los fans siguen analizando cada detalle de la versión del caballero oscuro dirigida por Matt Reeves. Y no son pocos los que, a raíz de las informaciones anteriores al estreno del filme, esperaban una aventura ambientada en el pasado, en las décadas de los setenta o incluso los ochenta. Sin embargo, la época se sitúan los acontecimientos de la cinta protagonizada por Robert Pattinson es mucho más próxima de lo que muchos pensaban.

En cada adaptación a la gran pantalla de Batman, la ciudad de Gotham ha mostrado siempre de una forma diferente, alejándose de los convencionalismos de la mayoría de las ciudades modernas. Claro ejemplo de ello es la serie animada del caballero oscuro en 1992 creada por Paul Dini y Bruce Timm, donde combinaron los estilos del art decó con una estética más moderna.

En The Batman, la iteración de la ciudad es una sugerente mezcla de la arquitectura gótica que recuerda a lo que mostró Tim Burton en su versión del personaje de finales de los ochenta con imágenes actuales y modernas de Nueva York y Chicago para lograr un efecto similar... pero completamente original.

Esto hace que, a priori, resulte extremadamente complicado señalar cuál es con exactitud el año en el que transcurren los acontecimientos de la película. Pero según avanza el filme, la estética de las gentes de Gotham, de los medios de comunicación y la presencia de ciertas tecnologías, como los smartphones o las redes sociales, van acotando más el arco temporal de la trama, acercándola más a la época actual.

La clave para ubicar exactamente el año en que tiene lugar The Batman la ofrece en Twitter el periodista BrandonDavisBD, quien ha compartido a través de su cuenta una imagen del set de rodaje revela nuevas pistas que logran arrojar luz a esta cuestión.

Y es que, según la imagen fotografiada por el propio Davis, muestra el logotipo oficial de un taxi y su correspondiente licencia que data de 2019, lo que sugiere que los acontecimientos de The Batman, tendrían lugar en la actualidad. Y es que no hay que olvidar que la producción de la película sufrio varios retrasos con motivo de la pandemia.

It looks like we know WHEN #TheBatman is taking place!



I took this photo on a “taxi cab” on the movie’s set in Chicago. https://t.co/w5zkMIuI74 pic.twitter.com/f4S38x0mrv