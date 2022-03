The Batman: Something in the Way de Nirvana y otros 11 temazos de su imponente banda sonora

The Batman: Something in the Way de Nirvana y otros temas de su imponente banda sonora

The Batman: Something in the Way de Nirvana y otros temas de su imponente banda sonora - WARNER BROS

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

'The Batman' ya ha superado la barrera de los 500 millones de dólares en la taquilla mundial. Y la película no ha sido solo aclamada por su trama y por el caballero oscuro de Robert Pattinson, el cual ha logrado la bendición de buena parte del público, sino también por la excelencia técnica del filme de Matt Reeves, inclusyendo su potente banda sonora, la cual ha causado sensación.

Compuesta por Michael Giacchino, ganador del Oscar a la mejor música original por 'Up', la banda sonora que envuelve a la ciudad de Gotham y al cruzado de la capa ha gustado, tanto por los temas creados expresamente para el filme como por la utilización de piezas icónicas.

La más reconocible, que ya se dejó escuchar en el tráiler del filme, es el caso del tema 'Something in the Way' de Nirvana. No es extraño que la canción funcione, pues el propio Pattinson reconoció que, entre sus referentes para crear su Batman estuvo muy presente Kurt Cobain.

Pero la música de 'The Batman' no es solo Nirvana o la banda sonora de Giacchino. Piezas clásicas de Schubert o Beethoven, así como también temas de Corvd o Peggy Cou han hecho que la parte musical del filme de Matt Reeves sea una auténtica mezcla de sonidos y géneros.

Estos son los temas imprescindibles que suenan en algunos de los momentos más significativos de 'The Batman':

AVE MARÍA - FRANZ SCHUBERT

El famoso lied de Schubert, compositor que va a caballo entre el clasicismo y el romanticismo. Titulado originalmente 'Ellens dritter Gesang (El tercer canto de Ellen)', el lied se escucha en tres ocasiones a lo largo de la cinta. La primera es en la escena inicial en la que Enigma (Paul Dano) espía al alcalde Mitchell y su familia. Luego se ve cuando Batman y el comisario Gordon (Jeffrey Wright) visitan el orfanato y, finalmente, cuando Enigma tararea la composición cuando se encuentra con el caballero oscuro en Arkham.

SOMETHING IN THE WAY - NIRVANA

Este tema de Nirvana se escucha en dos ocasiones y en momentos muy distintos de la cinta. La primera vez es cuando Batman abandona la escena del crimen en la casa del alcalde Mitchell, donde yace el hijo muerto del edil. Luego vuelve a escucharse cuando Batman ayuda a una víctima de las inundaciones.

CONCIERTO PARA PIANO NO. 5 - LUDWIG VAN BEETHOVEN

El concierto para piano n.º 5 en mi bemol mayor, Op.73, conocido popularmente como 'Emperador', fue el último concierto para piano del afamado compositor clásico. Además de sus acertijos, Enigma también deja pistas en forma de mensajes cifrados. Cuando Bruce encuentra a Alfred (Andy Serkis) descifrando uno durante el desayuno, puede escucharse esta reconocida pieza.

FRISK - PATRICK TOPPING & KEVIN SAUNDERSON

A la hora de seguir las pistas de Enigma le llevan a Bruce Wayne al Iceberg Lounge, un bar de Gotham que regenta el Pingüino (Colin Farrell). Este tema techno se puede escuchar mientras Batman entra y pelea con la seguridad del club.

TESLA - CORVAD

Un tema que también suena cuando Batman está en el sórdido club Iceberg. El superhéroe entre para obtener información de Oswald Cobblepot sobre el asesinato del alcalde. 'Tesla' suena durante la escena en la que Bruce Wayne interroga al Pingüino en su oficina.

HOT 44 - BAAUER

Selina (Zoë Kravitz) vuelve al Iceberg para entrar el club que está dentro del propio club, el 44 Below, para obtener más información. Mientras escanea a la multitud de clientes, suena 'Hot 44', de Baauer.

EL LAMENTO DE DIDO - HENRY PURCELL

El aria más famosa de la ópera de Henry Purcell, 'Dido y Eneas', una de las más importantes del Barroco. Aunque conocida como 'El lamento de Dido', su título original era 'When I am laid in earth (Cuando yazga en la tierra)'. Se puede escuchar, cuando Bruce Wayne acude al funeral del alcalde Mitchell y habla con Belle Reál (Jayme Lawson), candidata a suceder a Mitchell.

RÉQUIEM - GABRIEL FAURÉ

Réquiem en re menor, Op. 48, de Gabriel Fauré, compositor que sirvió de nexo entre el Romanticismo y el Modernismo. Concretamente, suena la séptima pieza de la misa de réquiem, In Paradisum. Esta pieza suena en la escena en la que Alfred (Andy Serkis) sufre la explosión de un paquete bomba en la Torre Wayne y Batman corre a su rescate... sin conseguir llegar a tiempo.

DARKROOM - PEGGY GOU

Segundo tema de Peggy Gou de la lista, puede escucharse cuando Bruce Wayne, vestido de civil, visita el club Iceberg de nuevo. Al llegar al club, suena este tema.

I HAVE BUT ONE HEART - AL MARTINO

Cuando Batman se enfrenta a Carmine Falcone (John Turturro) en el Iceberg, suena 'I Have but One Heart'. Curiosamente, esta versión del tema de Martino está sacada directamente de 'El Padrino', donde la canta el personaje de Johnny Fontane.

DARK - ALESSO

Una vez más, el club Iceberg se convierte en la particular gramola de 'The Batman'. Este tema suena cuando Batman sigue a Selina al club para evitar que mate a Falcone.

VOLARE (NEL BLU DI PINTO DI BLU) - DEAN MARTIN

Mientras Selina apunta con su arma a Falcone, puede escucharse a Dean Martin cantando esta emblemática balada italiana.