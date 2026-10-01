Anne Hathaway protagoniza Verity. La sombra de un engaño: "Sin duda, ha sido el año más prolífico que he tenido nunca" - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Llega a los cines Verity. La sombra de un engaño, un thriller psicológico dirigido por Michael Showalter basado en la novela superventas de Colleen Hoover. Protagonizan la cinta Dakota Johnson, Josh Hartnett y Anne Hathaway, quien solo este año ha sumado cinco títulos a su extensa filmografía y suena como una de las posibles candidatas al Oscar por su papel en La odisea.

"Sin duda, ha sido el año más prolífico que he tenido nunca, pero es que estoy mal acostumbrada. He tenido tantos años buenos...", ha reconocido Hathaway en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. Y es que, aparte de en Verity. La sombra de un engaño, este 2026 se ha podido ver a la actriz en la secuela de El diablo viste de Prada, Mother Mary, La odisea y El final de Oak Street.

"Lo que ha sido realmente increíble de este año ha sido la alegría que he sentido al realizar todos estos proyectos y haber tenido un año en el que he podido reunirme de nuevo con tantos repartos y tantos directores, y poder revivir, en cierto modo, los últimos tres o cuatro años de mi vida, el proceso de creación de todo ello, en este periodo de tiempo tan condensado", explica la actriz.

¿ESPERA ANNE HATHAWAY GANAR SU SEGUNDO OSCAR?

"Y también el hecho de tener 43 años y saber que esto nunca volverá a pasar así, simplemente no puede ser", señala la intérprete, valorando "tener la edad suficiente para saber cómo disfrutar de algo así". "Sin aferrarme demasiado a ello, sin esperar que continúe, sino simplemente estar aquí y apreciarlo por la alegría que supone", añade, sin mencionar sus posibilidades de ganar un segundo Oscar (el primero lo obtuvo en 2013 por Los miserables) ni hacer referencia alguna a la temporada de premios.

Si bien se rumorea que Hathaway podría optar a una estatuilla por su interpretación de Penélope en la cinta de Christopher Nolan, habrá que esperar hasta el 21 de enero de 2027 para que se den a conocer las nominaciones a los premios de la Academia.

"Basada en la novela superventas de Colleen Hoover, este seductor thriller psicológico sigue a la famosa autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity.

Tras descubrir unas escalofriantes notas autobiográficas de Verity, Lowen se enfrenta a las inquietantes y retorcidas confesiones sobre el marido de esta, Jeremy (Josh Hartnett), luchando por distinguir la ficción de la realidad, la manipulación de la atracción y la oportunidad de la obsesión", reza la sinopsis de Verity. La sombra de un engaño, en la que Hathaway, además de formar parte del reparto, ejerce de productora ejecutiva.