Anne Hathaway confiesa que casi abandona Mother Mary tras ver las primeras imágenes: "Era realmente malo" - A24

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Mother Mary no se ha estrenado en todos los países. Así, mientras que la nueva película de A24 llegaba a cines estadounidenses el pasado 17 de abril, no será hasta el próximo 31 de julio que aterrice en salas españolas. En el filme, un musical de terror, Anne Hathaway encarna a una diva pop atormentada y recientemente, la actriz ha revelado que estuvo a punto de abandonar el proyecto después de que le enseñaran fragmentos de metraje inicial y se viera actuando.

Como parte de su papel, la ganadora de un Oscar tenía que cantar y bailar al son de canciones originales de Jack Antonoff, Charli XCX y FKA twigs y, aunque no es la primera vez que hace algo similar en pantalla (no en vano su actuación en Los miserables le valió la estatuilla), no se sintió cómoda al verse interpretando los temas.

Según recordó la actriz en una entrevista concedida a Elle, al contemplar las imágenes pensó que eso "era realmente malo", dudando de si podía "pedirle a la gente" que fuese a verlo.

De hecho, la intérprete relató que llegó a su casa decidida a dejar la película y así se lo dijo a su marido. Sin embargo, al final cambió de opinión. "Llegué a la conclusión de que no habría nada de qué avergonzarse si me despidieran, pero sí lo habría si renunciara", explicó.

LA ACTRIZ VOLVIÓ A GRABAR TRAS MESES DE TRABAJO DURO

Hathaway no solo no abandonó el filme, sino que acabó tomando clases de baile durante meses y siguió trabajando en su técnica vocal mucho después de que acabase el rodaje. Un año más tarde, satisfecha con sus progresos, la actriz regresó para volver a grabar muchas de sus partes, y a David Lowery, director de la cinta, no le pasó desapercibida la mejora. "Me miró de reojo y me dijo: 'Has estado trabajando'", rememoró.

Cabe decir que, a pesar de todos los esfuerzos de Hathaway, por el momento Mother Mary no ha gozado de una buena recepción en taquilla, recaudando aproximadamente 2,6 millones de dólares tras su estreno esta primavera en 1.103 salas.