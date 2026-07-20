La odisea arrasa y se convierte en el estreno más taquillero de Christopher Nolan - UNIVERSAL SPAIN

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Era uno de los títulos más esperados del año, y no ha defraudado. La odisea, la adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero, ha triunfado en su primer fin de semana en los cines convirtiéndose, con más 264 millones de dólares a nivel global, en el estreno más taquillero del director británico.

El filme protagonizado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya o Charlize Theron ha superado a El caballero oscuro: La leyenda renace, que en 2012 se estrenó con casi 250 millones de dólares en su primer fin de semana, el que hasta hora el récord de Nolan.

La odisea también ha superado otros grandes títulos de Nolan como El caballero oscuro, que en 2009 amasó 198 millones de dólares en su lanzamiento, y Oppenheimer, que en 2023 se estreno con 180 millones de dólares. Las dos últimas entregas de la trilogía de Batman superaron en taquilla la barrera de los 1.000 millones de euros, mientras que Oppenheimer se quedó muy cerca con más de 975 millones de dólares.

Con estas impresionantes cifras, La odisea, con un prespuesto estimado de 250 millones de dólares, se convierte en el tercer mejor estreno de todo 2026, solo por detrás de dos películas de animación: Super Mario Galaxy y Toy Story 5. Todo un triunfo para un título que además cuenta con califiación para adultos. Concretamente, en España La odisea no está recomendada para menores de 16 años.

Precisamente en España el último filme de Nolan también ha alcanzado de forma incontestable el número uno en taquilla, con casi 4,5 millones de euros de recaudación, según los datos provisionales de Rentrak.