1110043.1.260.149.20260811123303 Anne Hathaway protagoniza El final de Oak Street: "Siempre quise formar parte de una historia de David Robert Mitchell" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 11 Ago. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La actriz Anne Hathaway protagoniza junto a Ewan McGregor la película El final de Oak Street, dirigida por David Robert Mitchell. La cinta combina drama familiar, ciencia ficción, aventura y dinosaurios en una historia que se estrena exclusivamente en cines e IMAX este viernes 14 de agosto.

En El final de Oak Street, un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de los suburbios y transporta el barrio entero hasta un lugar desconocido. Allí, la familia Platt tendrá que enfrentarse a un entorno completamente irreconocible y descubrirá que su única posibilidad de sobrevivir pasa por mantenerse unida.

Anne Hathaway llevaba tiempo queriendo ponerse a las órdenes de David Robert Mitchell y El final de Oak Street le ha dado finalmente la oportunidad. Fue precisamente la posibilidad de trabajar con el cineasta lo que despertó inmediatamente su interés por el proyecto. "Me encantó It Follows. Cuando la vi, pensé que era un director único, con un punto de vista muy particular", manifestó Hathaway en declaraciones a CulturaOcio durante la premiere mundial de la película celebrada en los estudios Warner Bros. de Los Ángeles.

La intérprete recuerda además la peculiar manera en la que le presentaron inicialmente la película. "Me la describieron como una mezcla entre Parque Jurásico y La tormenta de hielo. Y pensé: "Ni siquiera estoy segura de que esto vaya a funcionar, pero desde luego quiero formar parte del intento de hacerlo funcionar", afirmó Hathaway. "Para mí, todo giraba en torno a David y a formar parte de una de sus historias", añadió.

UNA FAMILIA IMPERFECTA EN UN MUNDO IMPOSIBLE

Si Hathaway encontró en Mitchell su principal razón para aceptar el proyecto, Ewan McGregor encontró un aliciente adicional en la posibilidad de compartir por primera vez pantalla con la oscarizada actriz. "Sabía que Anne iba a participar y siempre había querido trabajar con ella, pero nunca había tenido el placer de hacerlo", explicó el actor, que interpreta a Greg Platt.

Sin embargo, lo que terminó de conquistarle fue la familia protagonista de la historia. "Me gustó mucho cómo estaba retratada. Es una familia muy creíble, nada perfecta, con cierto grado de disfuncionalidad", dijo McGregor a su paso por la alfombra roja.

El final de Oak Street bebe del cine de aventuras y ciencia ficción de finales de los años 70 y los 80, una época que David Robert Mitchell conoce desde su propia experiencia personal. "Yo era un niño en aquella época, así que escribir la historia supuso en cierto modo echar la vista atrás y recurrir a mis recuerdos, pensando también en mis propios padres", señaló Mitchell.

El realizador destaca además como inspiración "esas películas de finales de los 70 y de los 80 en las que el espectáculo se construía desde la perspectiva de una familia y a través del drama humano de los personajes".

Una combinación entre espectáculo y conflictos familiares que también fue clave para que J.J. Abrams se involucrase como productor. "Me encantó el guion. Leerlo fue como subirse a una montaña rusa", afirmó. "Me dio la sensación de que sería una película capaz de provocar muchas risas, vítores y gritos, y así es. David ha hecho un trabajo increíble", concluyó.

Los actores Maisy Stella, Christian Convery y Jordan Alexa Davis completan el reparto de El final de Oak Street. La película está producida por J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson y Tommy Harper, mientras que Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee y Leeann Stonebreaker ejercen como productores ejecutivos.