El diablo viste de Prada 2 arrasa con más de 230 millones en su estreno y domina la taquilla junto a Michael - DISNEY

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

El diablo viste de Prada 2 ha llegado a los cines pisando fuerte. En su primer fin de semana, la película ha superado los 230 millones de dólares de recaudación a nivel global al tiempo que compite en taquilla con Michael. El biopic del Rey del Pop se ha convertido en todo un fenómeno en las salas al que, no obstante, el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway ha logrado imponerse en su principal mercado durante estos días.

La secuela de El diablo viste de Prada, que veía la luz en cines el pasado viernes 1 de mayo, ya suma 233,6 millones de dólares a nivel global. Este fin de semana, la película ha encabezado el ránking de recaudación en su principal mercado, Estados Unidos y Canadá, sumando 77 millones de dólares frente a los 54 millones de Michael.

Esto supone el mejor estreno a nivel mundial para una película de Meryl Streep, superando con creces los 90 millones con los que debutó en taquilla la secuela de Mamma Mia en 2018. El diablo viste de Prada 2 también ha sobrepasado los 180 millones con los que debutó en taquilla Oppenheimer, convirtiéndose a su vez en el mejor estreno para una cinta de Emily Blunt.

En España, el puente del 1 de mayo ha beneficiado a las salas de cine, que este fin de semana han registrado 1,4 millones de espectadores, el dato más alto en lo que va de año, según informa Comscore. Con 3,3 millones de euros recaudados, El diablo viste de Prada 2 ha sido la segunda película más taquillera de este fin de semana en España, ocupando el segundo puesto de un ránking encabezado por Michael, que entre el 1 y el 3 de mayo ha sumado 4,26 millones de euros.

Es solo cuestión de tiempo que la secuela de El diablo viste de Prada supere en recaudación a la película original que, estrenada en 2006, sumó 326 millones de dólares en la taquilla mundial hace veinte años. Según informa The Guardian, El diablo viste de Prada 2 ha tenido un presupuesto de nada menos que 100 millones de dólares, lo que supone un aumento considerable con respeto a los 35 millones con los que contó la primera película.

"Una vez has pagado a las estrellas de cine más famosas del mundo, al final te queda básicamente el mismo presupuesto para hacer la película que tuvimos para la primera", aseguró en este sentido David Frankel, director de ambas películas, a Associated Press.