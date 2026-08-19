Anne Hathaway hizo todo lo posible para que Julie Andrews regresara en Princesa por sorpresa 3: "Presionamos mucho"

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Hace pocos días, Julie Andrews ya confirmó que no retomaría su papel como la reina Clarisse Renaldi en Princesa por sorpresa. Ahora, Anne Hathaway ha revelado que presionó mucho para que la legendaria actriz regresara en la tercera entrega de la saga.

"Antes que nada, quiero decir que si cambia de opinión, la apoyamos", dijo Hathaway en una entrevista con Entertainment Tonight al referirse a la decisión de Andrews. "Si alguien ha contribuido al mundo del entretenimiento y a nuestra alegría colectiva, es ella. Lo que sea que decida, lo entendemos perfectamente", afirmó la interprete.

No obstante, la ganadora del Oscar por Los miserables, que recientemente ha sido reconocida como Leyenda Disney en la D23, aseguró que se esforzó para intentar que la veterana interprete cambiara de opinión. "Presionamos mucho para ver si ella querría hacerlo", apuntó.

La tercera entrega de Princesa por sorpresa lleva una década en desarrollo y recientemente, Hathaway aseguraba que seguían avanzando con el proyecto y habían dado "un gran paso adelante". La interprete está firmando uno de los años más exitosos de su carrera con títulos como La odisea, Mother Mary o El final de Oak Street.

ANDREWS: "ES SU HISTORIA, NO LA MÍA"

Por contra, Andrews ha reiterado en varias ocasiones que no regresaría a la franquicia en esta nueva entrega, defendiendo que "ya es demasiado tarde para que lo haga". La protagonista de Mary Poppins y Sonrisas y lágrimas negaba que fuera a formar parte del proyecto.

"Creo que la historia es ligeramente diferente, y no estoy muy segura de cómo la están abordando Creo que la historia tiene que continuar con la princesa Mia. Es su historia. En realidad, no es la mía", señalaba en una entrevista concedida a Today la tres veces nominada al Oscar, premio que ganó con Mary Poppins.

En otra entrevista con InStyle, Andrews incidía en que nunca había llegado a formar parte del proyecto. "Decir que me he retirado sería, en realidad, la mejor forma de describirlo", aseguraba confesando también que le "costó muchísimo decir que no". "Pero lo hice porque pensé que ya había disfrutado de una experiencia maravillosa, y sentí que esta película tendría mucho éxito sin necesidad de que una abuelita como yo, a mi edad, estuviera ahí", expresaba.