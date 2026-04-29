Dakota Johnson destapa la terrible verdad de Anne Hathaway en el tráiler de Verity: La sombra de un engaño - SONY PICTURES

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 2 de octubre llegará a los cines Verity: La sombra de un engaño, un thriller psicológico dirigido por Michael Showalter basado en la novela superventas de Colleen Hoover. Protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, Sony ha lanzado un teaser tráiler de la película en el que Lowen Ashleigh (Johnson) descubre las inquietantes verdades de Verity (Hathaway).

El avance, de casi dos minutos de duración, arranca con Ashleigh, quien es contratada como escritora fantasma por Jeremy Crawford (Josh Hartnett) para escribir las novelas de su esposa Verity, vagando por la casa de los Crawford.

En una imagen aparece el personaje de Hathaway, autora de bestsellers, en la cama impedida tras un accidente. Seguidamente, el tráiler muestra una escena de pasión entre Crawford y Lowen hasta que en un inquietante momento él se convierte en su mujer dejando aterrada a la escritora fantasma.

A continuación el adelanto lanza una combinación de flasbacks de Verity antes del accidente con fragmentos en los que Lowen descubre las verdades de Verity mientras reside en la casa del matrimonio para trabajar.

Mientras tanto, la voz en off del personaje de Hathaway sentencia con una amenazadora frase: "A pesar de mi generosa advertencia, vas a seguir devorando mis palabras. Pero que sepas una cosa... no hay luz a donde vamos. Solo oscuridad".

"Basada en la novela superventas de Colleen Hoover, este seductor thriller psicológico sigue a la famosa autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity.

Tras descubrir unas escalofriantes notas autobiográficas de Verity, Lowen se enfrenta a las inquietantes y retorcidas confesiones sobre el marido de esta, Jeremy (Josh Hartnett), luchando por distinguir la ficción de la realidad, la manipulación de la atracción y la oportunidad de la obsesión", adelanta la sinopsis oficial de la película, cuyo guion corre a cargo de Nick Antosca.