VÍDEO: Anne Hathaway rompe a llorar al ser nombrada Leyenda Disney

1110043.1.260.149.20260817133227 Anne Hathaway rompe a llorar al ser nombrada Leyenda Disney - GETTY FOR DISNEY

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Anne Hathaway ya es oficialmente una Leyenda Disney. La actriz, que ha agradecido el reconocimiento en su paso por la D23, celebrada este fin de semana en Anaheim (California), celebra así otro hito más en un año especialmente prolífico, en el que suma nada menos que cinco películas más a su filmografía.

"Hoy estoy aquí porque soy una de las personas con más suerte del mundo", proclamaba Hathaway al recibir el galardón Disney Legend en el escenario, según recoge Variety. "Qué suerte tengo de haber nacido en una familia en la que se valoraban y celebraban la interpretación, el contar historias y la imaginación", aseguraba la actriz, señalando a sus padres entre el público.

La intérprete continuaba su discurso rememorando la "suerte" que tuvo por que la primera película de Disney que protagonizó fuera junto a "la incomparable" Julie Andrews. Hathaway aseguraba haber aprendido "muchísimo" de ella cuando, con tan solo 17 años, encabezaron juntas el elenco de Princesa por sorpresa.

Anne Hathaway tears up as she receives massive applause while being honored as a Disney Legend at #D23. 😭 pic.twitter.com/MQ49mxsxKx — Anne Hathaway Archives (@ahathawayfiles) August 16, 2026

Tras debutar en el universo Disney dando vida a Mia Thermopolis, Hathaway retomó su papel en la secuela de Princesa por sorpresa, que también contó con el regreso de Andrews. No obstante, la protagonista de Sonrisas y lágrimas no volverá en la tercera entrega de la saga que, según adelantaba Hathaway recientemente, se encuentra en pleno desarrollo.

La otra saga cinematográfica de Disney que cuenta con Hathaway como protagonista es El diablo viste de Prada, cuyo elenco encabeza junto a Meryl Streep. La película original vio la luz en 2004 y este año se estrenó una tardía secuela, que amasó más de 690 millones de dólares en todo el mundo, elevando el total recaudado por la franquicia a más de 1.000 millones.

ANNE HATHAWAY HA SUMADO CINCO PROYECTOS A SU FILMOGRAFÍA ESTE 2026

Este reconocimiento como Disney Legend llega en un año que está siendo especialmente prolífico para Hathaway. Con El final de Oak Street recién llegada a los cines, la actriz tiene previsto el estreno de Verity. La sombra de un engaño el próximo 2 de octubre.

Además, este 2026 ha protagonizado la secuela de El diablo viste de Prada y Mother Mary, y ha formado parte del elenco de La odisea de Christopher Nolan. En total, la recaudación en taquilla de estos proyectos rebasa los 2.000 millones de dólares, una cifra que no hará sino crecer en los próximos meses.