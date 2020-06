¿Estará Darkseid en Liga de la Justicia de Zack Snyder?

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Los fans de Liga de la Justicia podrán por fin ver la versión de Zack Snyder, conocido como Snyder's Cut, en HBO Max. Sin embargo, este nuevo montaje, cuyo estreno está previsto para 2021, no está acabado, y entre las novedades que incorporará está la presencia de Darkseid.

Desde que se lanzó Liga de la Justicia en 2017, las diferencias entre la versión de Snyder y lo que finalmente se vio en los cines, y que reformuló Joss Whedon, se han filtrado constantemente en los últimos años. Una de las grandes diferencias es que Darkseid, el archivillano de DC comics, aparentemente tenía un papel mucho más relevante en la película de Snyder.

El filme que llegó a las salas le quitó protagonismo, convirtiendo a su heraldo Steppenwolf en villano principal y haciendo solo una breve mención a Darkseid. Sin embargo, ahora el temible personaje -al que ya se hacía referencia en Batman v Superman- asumirá el papel que Snyder originalmente le otorgó.

Darkseid apareció por primera vez en un cameo en el número 134 de Superman's Pal, Jimmy Olsen. Creado por Jack Kirby, el villano es un nuevo dios y gobernante del planeta Apokolips. La verdadera intención de Darkseid es eliminar el libre albedrío del universo por completo a través de la misteriosa Ecuación Anti-Vida. Su búsqueda de poder lo lleva a la Tierra, donde sostiene que el secreto de la Ecuación Anti-Vida está enterrado en algún lugar profundo del subconsciente compartido de la humanidad.

Según informó The Hollywood Reporter, Warner ha puesto a disposición de Snyder un presupuesto entre 20 o 30 millones de dólares para que el realizador reúna al equipo original y realice toda la etapa de postproducción, teminando los efectos digitales, el montaje y, si fuera necesario, incluso rodando nuevas secuencias.

Por el momento no se sabe si Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman) Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (The Flash) y Ben Affleck (Batman) regresarán también para filmar nuevas escenas. Tampoco se conoce el formato en que se podrá ver la el proyecto: o bien con una duración de unas cuatro horas o dividida en seis entregas.