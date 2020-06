Robert Pattinson se rebela y deja de entrenar para The Batman: "Si lo haces, eres parte del problema"

GO Campaign Gala 2018 - Arrivals

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de The Batman apenas había comenzado cuando irrumpió el coronavirus. La película de Matt Reeves tuvo que suspender su filmación, pero el levanamiento progresivo de las medidas de confinamiento en Reino Unido podría hacer que la filmación se reanudase pronto. Pese a esta buena noticia, queda por saber si Robert Pattinson estará listo para enfundarse el traje del superhéroe, ya que recientemente reveló que ha abandonado por completo el entrenamiento durante el confinamiento. Una decisión que ha argumentado sólidamente.

"Creo que si entrenas todo el tiempo, eres parte del problema. Sientas un precedente. Nadie estaba haciendo esto en los años 70. Incluso James Dean, no estaba precisamente muy fuerte", dijo el Robert Pattinson en una entrevista concedida a GQ en la que mostró su rechazo frontal a la tiranía de los cuerpos perfectamente esculpidos que impera ahora mismo en Hollywood. "Literalmente, apenas estoy entrenando", agregó el actor.

Si bien no está haciendo ejercicio, el intérprete no ha descuidado su dieta. "Estoy haciendo un plan de comidas para The Batman", contó. "Gracias a Dios. No sé qué estaría haciendo sin eso. Puedo sobrevivir. Tomo avena con proteína de vainilla en polvo", apuntó el protagonista de El faro que, si bien se muestra contrario a los estereotipos de Hollywood y la dictadura de los cuerpos perfectos, es consciente que un personaje como Batman debe tener cierta apariencia física.

Pattinson podría no estar en plena forma para cuando se reanude el rodaje, ya que las autoridades de Reino Unido parecen haber dado luz verde a las grabaciones de cine y televisión. Tal como apunta Deadline, mientras que las producciones en Estados Unidos tienen un futuro incierto, países como Reino Unido y Nueva Zelanda están dando los primeros pasos hacia la reactivación de la industria del entretenimiento.

Además de Pattinson en el papel principal, la cinta contará con Zoë Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino, Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano como Enigma, Peter Sarsgaard como Gil Colson y John Turturro como Carmine Falcone.