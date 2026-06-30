Black Panther 3, Spider-Man 5, Midnight Sons o el reinicio de X-Men, prioridades de futuro en Marvel Studios

Archivo - Black Panther 3, Spider-Man 5 o el reinicio de los X-Men, las prioridades de futuro en Marvel Studios - TIMON SCHNEIDER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Si hay algo que los fans de Marvel esperan con especial interés es que Marvel Studios presente en la Comic-Con de San Diego el tráiler de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre. Mientras tanto, las informaciones más recientes han arrojado luz sobre los planes de otras producciones de la Casa de las Ideas, incluyendo jugosas revelaciones sobre la trama de Black Panther 3.

Según ha comentado Alex Pérez durante una sesión de preguntas y respuestas en The Cosmic Circus, el protagonista de Black Panther 3, que volverá a estar dirigida por Ryan Coogler, será el hijo de T'Challa. La cinta, además, será una historia de madurez, con un fuerte enfoque en el legado y en lo que significa para este heredar el manto de su padre como Black Panther.

"También se ha comentado que Nakia no quiere que T'Challa sea Black Panther ni que herede el trono. [Habrá] vínculos sobrenaturales con el plano ancestral y los mutantes", añadió Pérez.

Por otra parte, se espera que el nuevo defensor de Wakanda haga su debut en Vengadores: Secret Wars -quizás en Doomsday- y que el reinicio del multiverso Marvel sirva para explicar el rápido salto temporal hasta la edad adulta del personaje.

BLACK PANTHER 3 Y EL RESTO DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA MARVEL

El insider también apuntó cuáles son las producciones del UCM que Marvel considera prioritarias. Mientras que Black Panther 3, Shang-Chi 2, Spider-Man 5, el reinicio de los X-Men, una secuela de Thunderbolts, Blade, Midnight Sons y la próxima película de los Vengadores se encuentran en lo más alto de la lista, la tercera entrega de Doctor Strange está en un segundo plano.

Además, dejó caer que existe la posibilidad de que Marvel "desvele algunos títulos a finales de este año", lo cual podría suceder durante la Comic-Con de San Diego o durante la D23. Ciertamente, era de esperar que varias de estas producciones sean prioritarias para el estudio capitaneado por Kevin Feige.

No obstante, sorprende que dos de ellas sean las secuelas de Shang-Chi y Thunderbolts. En el caso de la primera, funcionó bastante bien si se tiene en cuenta que se estrenó durante la pandemia de COVID y, en ambos casos, la crítica fue muy positiva, lo que probablemente haya influido en la decisión de darles continuidad.

Pérez también abordó otros detalles, como el hecho de que Carol Danvers, la Capitana Marvel, no tendrá especial relevancia en la trama de la próxima película de los Vengadores y que el Caballero Luna podría cruzarse más adelante en el camino de Daredevil.

Además, proyectos como los Campeones y una serie de animación sobre Los Diez Anillos siguen sobre la mesa y, por ahora, no hay visos de que Hulk vaya a adoptar su personalidad de Joe Fixit. Por último, aunque no por ello menos importante, en lo relativo a la postpuesta serie de Nova, el insider señaló que, cuando Brad Winderbaum habló del proyecto, se refería a un equipo del Cuerpo Nova que acompañará a Richard Rider.