Kevin Feige se asume el mayor error de Marvel: "Me siento como un auténtico fracasado" - MARVEL

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Con Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 29 de julio, y Vengadores: Doomsday, prevista para el 18 de diciembre y cuyo primer tráiler ya ha causado sensación entre los fans, 2026 apunta a ser un año decisivo para Marvel Studios. Sin embargo, en medio de la expectación por estos estrenos, Kevin Feige, presidente del estudio, ha reconocido su responsabilidad en uno de los mayores fracasos de la compañía.

Se trata, en concreto, del que muchos consideran el proyecto maldito de Marvel Studios: el reinicio de Blade. "Me siento como un auténtico fracasado por no haber logrado poner en marcha el proyecto con Mahershala [Ali]", afirmó Feige a su paso por el pódcast Happy, Sad, Confused tras ser preguntado al respecto.

¿SALDRÁ BLADE ADELANTE?

Anunciada oficialmente en 2019, Blade ha atravesado un desarrollo especialmente complicado. La cinta ha sufrido varios cambios de director, numerosas reescrituras del guion y la salida de gran parte de su reparto.

Inicialmente, estaba previsto que llegara a los cines a finales de 2025, pero Marvel terminó retirándola de su calendario de estrenos. Las declaraciones de Feige no implican que el reinicio de Blade con Ali, oscarizado por sus papeles en Moonlight (2017) y, dos años después, por Green Book (2019), llamado a recoger el testigo de Wesley Snipes -quien volvió a encarnar fugazmente al cazavampiros en Deadpool y Lobezno-, haya sido cancelado oficialmente.

Sin embargo, sus declaraciones sí reflejan un tono mucho menos optimista del que Feige suele adoptar cuando se enfrenta a preguntas especialmente delicadas, hasta el punto de constituir una de las valoraciones más negativas que ha hecho públicamente sobre un proyecto de Marvel Studios. En cambio, Ali ya aseguraba durante la premiere en Nueva York de Jurassic World: El renacer que seguía entusiasmado con la idea de interpretar a Blade.

"¡Llamad a Marvel!", le dijo el actor a Variety en aquel momento. Por ello, aunque remota, aún existe la posibilidad de que el estudio capitaneado por Feige consiga sacar el proyecto adelante.