Filtración de Vengadores: Doomsday destapa más detalles sobre Doctor Doom, Los 4 Fantásticos y el regreso de Spider-Man - MARVEL STUDIOS

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es, sin duda, una de las producciones más esperadas de 2026. Mientras los fans esperan a que Marvel opte por lanzar el tráiler del filme durante la Comic-Con de San Diego, nuevas informaciones han puesto al descubierto más detalles sobre Doctor Doom, Los 4 Fantásticos y el regreso de Spider-Man.

Según apunta @Cryptic4KQual en X, Doom, al que interpretará en Vengadores 5 Robert Downey Jr., no tiene "varias" máscaras en la película, pero "sí otro traje".

Además, asegura que el villano tendrá poderes asociados al color verde, aunque aclara que eso no significa que no disponga de otras habilidades asociadas a otros colores.

Esto explicaría por qué las figuras de Doom lo muestran usando una ráfaga de energía roja similar a las de la Bruja Escarlata. En cuanto a qué pueden esperar, señala que será la versión clásica del tiránico soberano de Latveria: "manipulador, calculador, inteligente y pragmático".

His powers are green, but that doesn't mean he doesn't have other skill sets that portray other colors. — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) June 25, 2026

De hecho, aunque considera que a la gente le encantaría que fuese "exactamente igual" que en los cómics, también destaca que "el 95% de las veces" que aparece es Downey Jr. con el traje. Ya en lo relativo a Los 4 Fantásticos, la cuenta señala que la familia más querida de Marvel tendrá un papel "importante" en la cinta de los hermanos Russo y que "buena parte de la trama" estará ambientada en la Tierra-828.

STEVE ROGERS Y THOR, PROTAGONISTAS EN VENGADORES: DOOMSDAY

Además, según apunta, Doom y Mr. Fantástico (Pedro Pascal) "definitivamente tienen historia". También se asegura que Steve Rogers (Chris Evans) no vestirá su antiguo traje de Capitán América en la película y que, aunque pudiera recuperar su escudo en Secret Wars, en Doomsday su arma principal será el martillo de Thor (Chris Hemsworth), Mjolnir, y ambos Vengadores asumirán un papel central en los momentos de mayor carga dramática.

In his cap suit? No.



With the shield? Possibly in SW maybe. He uses Thor's Hammer throughout Doomsday. — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) June 25, 2026

Y sobre los rumores que circulan acerca de Deadpool y Lobezno enfrentándose al Spider-Man de Tobey Maguire en la secuencia inicial de Doomsday, el insider insinuó que el mundo del mercenario bocazas de Marvel sea "probablemente uno de los muchos que sucumban a una incursión desde el principio".

"De lo contrario, él y Lobezno no estarían haciendo el trabajo sucio de los X-Men", puntualiza. Por último, en cuanto al Spider-Man de Maguire, sostiene que, al tratarse del fin del Multiverso y de una película que recorrerá universos que el público ya conoce y adora, no tendría sentido que fuera una variante, ya que supondría desaprovechar la oportunidad de recuperar al auténtico trepamuros de Sam Raimi.

Can't really speak on the DD bit.



Yes, it is Raimi verse Spider-Man. It's the end of the multiverse. We are making stops at universes we already know and love. It would make no sense and be a tremendous waste to have it be a variant. Won't be impactful at all. — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) June 25, 2026

Vengadores: Doomsday aterrizará en las salas el 18 de diciembre dirigida por Joe y Anthony Russo y verá a más de una veintena de héroes enfrentándose en una descomunal batalla multiversal contra el implacable y temible Víctor Von Doom.