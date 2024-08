MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

La Comic-Con de San Diego 2024 sorprendió con el anuncio del regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico Marvel para dar vida al Doctor Doom en Avengers: Doomsday. Así, el actor que encarnó a Iron Man durante más de una década interpretará ahora un personaje bien distinto pero igualmente icónico en la quinta entrega de los Vengadores. Y es que además, Downey Jr. estará acompañado de otros personajes no menos legendarios de la franquicia.

Tras el despido de Jonathan Majors como Kang tras ser condenado por violencia doméstica y acoso, Marvel perdió a su villano principal. Y es que, según el plan inicial del equipo dirigido por Kevin Feige, el personaje de Majors iba a ser la amenaza troncal del UCM y sobre el que se construiría el final de la Saga del Multiverso.

Con el fichaje de Downey Jr. como Doctor Doom y el regreso de los hermanos Russo, directores de Infinity War y Endgame, para encargarse de las dos próximas entregas de los Vengadores, Marvel Studios ha dado un golpe de efecto con el que espera enderezar el irregular rumbo de la macrofranquicia.

Pero aunque en Vengadores: Doomsday, que llegará a la gran pantalla en mayo de 2026, Robert Downey Jr. será el gran protagonista, el filme sigue necesitando un grupo de superhéroes que le hagan frente. Estos son los 10 personajes ya confirmados para la nueva entrega grupal del grupo de héroes del UCM.

ROBERT DOWNEY JR. - VÍCTOR VON DOOM/DOCTOR DOOM

El actor que antaño dio vida a Iron Man entre 2008 y 2019 vuelve a la franquicia esta vez como Doctor Doom, aunque todavía no se sabe si el nuevo personaje Downey Jr. guardará algún tipo de relación con Tony Stark (podría ser una variante malvada llegada de otra realidad) o se obviará la antigua participación de Downey Jr. en el UCM y dará vida Victor Von Doom, soberano de Latveria.

FLORENCE PUGH - YELENA BELOVA

Pugh hizo su debut como esta viuda negra en Black Widow y regresó como Belova en la serie Hawkeye. Ahora, Yelena liderará un grupo de antihéroes y antiguos villanos en Thunderbolts*, que llegará a los cines en mayo de 2025.

SEBASTIAN STAN - BUCKY BARNES/SOLDADO DE INVIERNO

Stan volverá a interpretar a Bucky Barnes/Soldado de Invierno en esta nueva cinta coral de Marvel. Pero antes, el antiguo miembro de Hydra se unirá a Belova en Thunderbolts*.

ANTHONY MACKIE - SAM WILSON/CAPITÁN AMÉRICA

En febrero del próximo año llegará a los cines Captain America: Brave New World, la primera cinta en solitario de Wilson como Capitán América. Posteriormente, Mackie encarnará de nuevo a este héroe en Vengadores: Doomsday.

DANNY RAMIREZ - JOAQUIN TORRES/FALCON

Si Wilson se convirtió en Capitán América tras la muerte de Steve Rogers, Torres será el encargado de tomar el antaño rol del propio Wilson como Falcon en Vengadores: Doomsday después de haber debutado como el compañero de Sam en la serie Falcon y el Soldado de Invierno.

PEDRO PASCAL - REED RICHARDS/MR. FANTÁSTICO

La estrella de series como The Mandalorian y The Last Of Us hará su debut en el UCM con The Fantastic Four: First Steps, encarnando al conocido como "el hombre más listo del mundo" para, después, unirse al grupo de Vengadores en Doomsday. La nueva película de Los 4 Fantásticos llegará a los cines a finales de julio de 2025.

VANESSA KIRBY - SUE STORM/MUJER INVISIBLE

Kirby también hará su primera aparición en el UCM en First Steps, liderando a los 4 Fantásticos antes de acompañar a Capitán América, Hulk y compañía en su lucha contra Doom.

EBON MOSS-BACHRACH - BEN GRIMM/LA COSA

Después de interpretar a David Lieberman/Micro en The Punisher, Ebon Moss-Bachrach vuelve al UCM esta vez para formar parte de la Primera Familia. Como el resto de protagonistas de Los 4 Fantásticos, la estrella de The Bear estrenará primero First Steps para después dar el salto al equipo de Vengadores.

JOSEPH QUINN - JOHNNY STORM/ANTORCHA HUMANA

Completando la familia, Joseph Quinn encarnará tanto en First Steps como en Doomsday a la Antocha Humana, personaje que ya interpretó Chris Evans cuando la franquicia pertenecía a Fox y que volvió a dar vida el pasado julio en Deadpool y Lobezno.

ACTOR POR CONFIRMAR - FRANKLIN RICHARDS

Marvel todavía no ha confirmado a ningún intérprete para encarnar al hijo de Reed Richards y Sue Storm. Aunque estará en Vengadores 5, se espera que Franklin haga su primera aparición en Los 4 Fantásticos: First Steps.

MÁS APARICIONES

Además de estos 10 personajes, se espera que Chris Hemsworth regrese como Dios del Trueno en Vengadores 5, y no será el único vengador original que retome su papel en la cinta. Junto a Hemsworth, el Bruce Banner de Mark Ruffalo y el Clinton Barton de Jeremy Renner volverían a unirse al equipo de Vengadores. Además, anteriormente, Benedict Cumberbatch confirmó que estaría en Vengadores 5 repitiendo su papel como Doctor Strange.

Previsiblemente, la mayor parte del elenco de The Marvels también plantará cara a Doctor Doom en esta nueva aventura. Liderados por Capitana Marvel, interpretada de nuevo por Brie Larson, Monica Rambeau, encarnada por Teyonah Parris, y Kamala Khan/Ms. Marvel, a quien Iman Vellani da vida, jugarán un importante papel a la hora de enfrentarse a esta nueva amenaza.