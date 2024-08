¿Será Tom Cruise el nuevo Iron Man de Marvel en Vengadores: Doomsday y Secret Wars?

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

En la década de los 90, Tom Cruise sonaba como uno de los grandes favoritos para interpretar a Iron Man en la gran pantalla. Nuevas informaciones sugieren que el actor podría interpretar a una variante en Vengadores: Doomsday o su secuela, Secret Wars, ahora que Robert Downey Jr. ha dejado de ser Tony Stark para encarnar en ellas al soberano de Latveria, Víctor Von Doom.

El propio Cruise desmintió, durante una entrevista concedida a Phase Zero en 2023, que hubiese estado cerca de dar vida a una variante del vengador ni antes del primer Iron Man, ni tampoco en alguna de las producciones más recientes del UCM ahora que las puertas del Multiverso estaban abiertas.

"Ni de cerca. Amo a Robert Downey Jr. y no puedo imaginar a nadie más haciendo ese papel, creo que es perfecto para él", afirmó entonces. Pero Kevin Feige revelaba, en el libro sobre el UCM, The Reign of Marvel Studios, que el actor no terminó vistiendo la dorada armadura de Stark a causa del desorbitado sueldo que pedía para interpretarlo.

"El salario impuesto por Cruise en ese momento era mayor de lo que incluso un estudio como Fox estaba dispuesto a arriesgarse en una película de superhéroes que no sabía si iba a funcionar", expresó el CEO de Marvel Studios.

Finalmente, tras barajar otros nombres como el de Jim Caviezel (Sound of Freedom) o Timothy Olyphant (Justified), el papel de Iron Man recayó sobre Downey Jr. en 2008, personaje que interpretó hasta 2019, cuando, con su último aliento, se sacrificó para salvar al universo de Thanos y sus huestes en Vengadores: Endgame.

Sin embargo, ahora que Downey Jr. interpretará al archienemigo de Los 4 Fantásticos en Vengadores 5 y 6, los rumores sobre el posible fichaje de Cruise como Iron Man han surgido nuevamente. Según MyTimeToShineHello, la Casa de las Ideas aún tiene al protagonista de la saga Misión Imposible en el punto de mira.

