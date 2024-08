Así explicará Marvel la desaparición de Kang

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

El Doctor Doom ha sustituido oficialmente a Kang el Conquistador como nuevo gran villano del Universo Cinematográfico Marvel. Con el anuncio del fichaje de Robert Downey Jr., La Casa de las Ideas reitera su desvinculación con Jonathan Majors y su personaje, pero los fans se preguntan cómo justificarán en la pantalla este cambio de rumbo.

Marvel prescindió de Majors el pasado diciembre, cuando este fue declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso hacia su expareja, Grace Jabbari. El actor ya había aparecido como antagonista en la serie de Disney+ Loki y el filme Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, preparando el terreno para ser el próximo Thanos de la franquicia. No en vano la quinta entrega de los Vengadores tenía por título The Kang Dynasty.

Tras el fulminante despido se habló de la posibilidad de que el estudio liderado por Kevin Feige fichara a otro actor para interpretar al temido villano pero los rumores que se alzaron con más fuerza señalaban que Marvel simplemente cambiaría de planes, sustituyéndolo por otro personaje. Y así ha sido. Vengadores 5, que se estrenará en mayo de 2026, ya se conoce como Avengers: Doomsday, toda una declaración de intenciones que no deja lugar a dudas de que el soberano de Latveria será el nuevo gran villano del UCM y no Kang.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo piensa La Casa de las Ideas justificar argumentalmente la desaparición de Kang, no solo como antagonista principal sino como personaje. Según el insider Álex Pérez, los fans no deben esperar explicación alguna por parte de Marvel. "Kang se ha ido. Él y todas sus variantes y el Concilio de Kangs se han ido", declaraba Pérez en el podcast The Cosmic Circle, exponiendo que es algo que los fans deben entender.

El insider explicaba que la desaparición del personaje estaba implícita en el final de la segunda temporada de Loki, cuando la AVT revelaba que se haría cargo de todas sus variantes. Así, Marvel ya habría dicho su última palabra respecto a Kang el Conquistador, aunque suponga que la escena post-créditos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, en la que el Concilio de Kangs debatía los pasos a seguir, haya pasado a ser un callejón sin salida.

Recientemente, Majors confesaba a TMZ tener "el corazón roto" al conocer el fichaje de Downey Jr. y el cambio de rumbo del UCM. El actor se mostraba dispuesto a regresar si así se lo pidieran, pero por el momento parece que Feige y su equipo han cortado todos los lazos tanto con él como con su personaje.