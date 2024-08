Robert Downey Jr. también volverá como Iron Man... pero hay truco

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Tras en la Comic-Con de San Diego del regreso de Robert Downy Jr. a la franquicia, esta vez como Doctor Doom, las posibilidades de que el intérprete retomase su papel como Iron Man parecían esfumarse. Sin embargo, en la D23 Expo celebrada hace unos días ha confirmado lo que muchos fans todavía esperaban. Y es que Downey Jr. no ha colgado definitivamente su traje del hombre de acero, que retomará pero no para una serie o película.

El evento de Disney ofreció a los fans nuevos vistazos de producciones ya anunciadas de la franquicia marvelita como Thunderbolts*, Los 4 Fantásticos: First Steps o Agatha, ¿quién si no?, y de títulos propios de la Casa del Ratón y Pixar como Toy Story 5 o Frozen 3. Sin embargo, las novedades de la compañía no se han reducido a la gran y ls pequeña pantalla, y es que una de las experiencias más reconocidas de Disney son sus parques temáticos, que también fueron protagonistas durante la convención.

Según ha informado Polygon, Downey Jr. volverá a enfundarse el traje de Iron Man en dos nuevas atracciones del parque de Disneyland en Anaheim, California. Situadas en la zona del 'Campus Vengadores', estas novedades harán compañía a las ya existentes sobre Spider-Man y sobre Los Guardianes de la Galaxia. Así, la versión de Tony Stark encarnada por Downey Jr. formará parte de los personajes que amenice ambas atracciones, donde tendrá que luchar de nuevo contra Thanos.

La primera de ellas es Stark Flight Lab, donde los visitantes harán un tour por el laboratorio de Stark... con el propio Downey Jr. guiándoles, según SlashFilm. La segunda es Avengers Infinity Defense que, según ha descrito para Entertainment Weekly el director creativo del parque, Scott Trowbridge, "la tecnología global se ha perdido y el rey Thanos la está usando para crear el caos a través de distintos mundos". Downey Jr. será uno de los Vengadores que tendrá que hacer frente a esta amenaza.

Pese a no ser esta la manera en la que los fans pensaban volver a ver a Tony Stark, Downey Jr. si que volverá a interpretar al hombre de acero, aunque sea en el parque, pero Disney todavía no ha especificado cuándo se abrirán dichas atracciones. El panel de la D23 que anunció estas atracciones mostró también una imagen del intérprete montado en una de las sillas que la conformarán.

Here’s Bob Iger and Robert Downey Jr. trying the upcoming Avengers Campus at DCA Attraction: Stark Flight Lab. RDJ will reprise his role as Iron Man for the Attraction. #D23 pic.twitter.com/FW1Hjq6eWz