Así luce Robert Downey Jr. con el traje completo de Doctor Doom de Marvel... en un brutal fan-art

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

La elección de Robert Downey Jr. para interpretar a Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday y Avengers: Secret Wars sigue causando furor entre los fans marvelitas. Y hay quien, dejándose llevar, ha imaginado cómo se vería el actor tomando el manto como nuevo gran villano del UCM en un sorprendente fan-art.

Marvel anunció el regreso de Downey Jr. durante el marco de la pasada Comic-Con celebrada en San Diego. Su vuelta supondrá también el regreso de Joe y Anthony Russo al UCM tras encargarse de dirigir Vengadores: Infinity War y Endgame, donde Iron Man se sacrificaba para salvar al universo de Thanos y sus huestes.

Pero con Kevin Feige a los mandos del UCM, cualquier cosa es posible, incluso recuperar a Downey Jr. para encarnar al infame Doctor Doom en Vengadores 5 y 6. Y con esta idea en mente, el ilustrador Spdrmnkyxxii ha plasmado en un brutal fan-art al que una vez fue Iron Man, convertido ahora en el archienemigo de Los 4 Fantásticos.

La ilustración muestra a Downey Jr. con porte regio luciendo la imponente armadura de Doom, pero con su desfigurado y altivo rostro al descubierto, permitiendo de esta manera que pueda verse el tan resplandeciente brillo que desprende su furiosa mirada, mientras que de sus manos emana una poderosa energía verde.

Lo cierto es que, aun siendo un simple fan-art, la confirmación de que Downey Jr., quien durante más de una década interpretó a Iron Man y lideró a los Vengadores de Marvel en cuatro películas, se convierta en el nuevo villano del UCM, sorprendió a algunos de sus compañeros. Entre ellos se encuentra Jeremy Renner, que interpreta a Clint Barton, A.K.A. Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico Marvel.

El actor desconocía completamente que fuese a encarnar a Víctor Von Doom. "El hijo de puta no me había dicho nada. Somos buenos amigos, tenemos un chat de la familia de los Vengadores, los seis originales. Y no dijo ni pío", admitió en recientes declaraciones a US Weekly. Sin embargo, Renner no fue el único al que le causó una fuerte impresión que Downey Jr. vaya a ser el nuevo villano del UCM.

Jonathan Majors, quien había interpretado a Kang y todas sus variantes en el UCM hasta que fue despedido por la Casa de las Ideas al ser declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso hacia su expareja, Grace Jabbari, confesó recientemente tener "el corazón roto" al ver cómo había sido sustituido por Downey Jr. "Creo que es justo que el Sr. Downey esté siendo y haya sido recibido con paciencia, curiosidad y amor... y que se le permita trabajar su arte y ser creativo a ese nivel. Yo realmente no he tenido eso", expresó Majors, que también se mostró abierto a interpretar nuevamente a Kang si la Casa de las Ideas se lo pidiera.