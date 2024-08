Filtrado el traje de Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

La nueva película de Los 4 Fantásticos, titulada The Fantastic Four: First Steps, no llegará a los cines hasta dentro de un año, el 25 de julio de 2025. Con todo, poco a poco se va sabiendo más de la cinta dirigida por Matt Shakman y la D23 Expo 2024 ha sido el escenario perfecto para ofrecer a los fans un nuevo detalle del filme... los uniformes que vestirá la familia de superhéroes.

El gran evento de Disney dejó emocionantes revelaciones y primeros vistazos de algunos de sus proyectos más esperados y en este marco tan especial se proyectó un vídeo de los protagonistas de The Fantastic Four: First Steps saludando desde el set de la película en Londres.

Así, Pedro Pascal, que dará vida a Reed Richards/Mr. Fantástico; Vanessa Kirby, que encarnará a Sue Storm/Mujer Invisible; Ebon Moss-Bachrach, que será Ben Grimes/La Cosa y Joseph Quinn, que interpretará a Johnny Storm/Antorcha humana aparecían reunidos alrededor de una mesa, expresando su emoción por la cinta de Marvel.

El reparto se hallaba en un escenario de aspecto retro-futurista, en consonancia con la estética que ya se adelantó que tendría el filme, ambientado en los años 60 y probablemente en una realidad alternativa. Es de acuerdo con esta estética también que iban vestidos los actores, uno de ellos en un atuendo muy especial.

Así, Quinn aparece con el uniforme del equipo superheroico, ofreciendo un primer vistazo a la versión del icónico traje en la nueva película. Destacan los característicos colores blanco y azul, así como el gran 4 del pecho. Además, cabe mencionar que no parece una vestimenta de alta tecnología, sino prendas más cómodas y sencillas: un jersey, un pantalón elástico y un cinturón.

Por otro lado, los otros tres miembros del elenco no visten el uniforme. Moss-Bachrach, que en el vídeo tiene aspecto humano y no el del gigante de piedra en el que se convierte su personaje, lleva una sencilla sudadera con capucha; el atuendo de Pascal lo conforma un jersey a cuadros sobre una camisa y Kirby viste un jersey negro de cuello alto.

El hecho de que Quinn sea el único que lleva el uniforme podría significar varias cosas. Comicbook señala la posibilidad de que, a pesar de su aspecto sencillo, el traje sea lo único que evita que su personaje arda espontáneamente y es que, en los cómics, los trajes de cada uno de los 4 Fantásticos están en sintonía con las habilidades de su portador. Pero también podría ser que solo Quinn esté uniformado porque sea el que abraza su identidad superheroica y la fama que ello conlleva con más agrado que sus compañeros, algo que ya quedaba reflejado en anteriores versiones cinematográficas de los personajes