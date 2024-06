MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Thunderbolts*, una de las próximas películas del Universo Cinematográfico Marvel, está cada vez más cerca de llegar a los cines. La cinta tiene programado su estreno para el 30 de abril de 2025. Y a falta de algo menos de un año para llegar a la señalada fecha, el rodaje ya ha terminado.

Así lo ha confirmado Julia Louis-Dreyfus, actriz que interpreta a la condesa Valentina Allegra de Fontaine, directora de la CIA en el UCM. "Terminamos de rodar Thunderbolts* la semana pasada, algo que estuve filmando durante un tiempo", desvela en una charla para el podcast Happy Sad Confused.

La intérprete aseguró que esta será la película en la que cuente con más tiempo en pantalla, a la vez que comentó la gran experiencia en un rodaje lleno de estrellas como Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell o David Harbour. Además, reveló cómo se fraguó su fichaje por la franquicia.

"Tuve una reunión con Kevin Feige y Louis D'Esposito, quienes dirigen Marvel. Eran grandes fans de Seinfeld y Veep y creo que solo querían hablar sobre esas series", bromea Louis-Dreyfus. "Fui para allá y empezamos a charlar. Hablamos de este y aquel episodio y cosas así. Y simplemente surgió. Me dijeron: '¿Alguna vez querrías hacer algo [con Marvel]?' Y dije: 'Sí, sería muy divertido y mis hijos fliparían’. Y así empezó", rememora.

"Me gusta quién es ella como personaje porque es misteriosa. ¿Es buena, es mala? Es un poco confuso. Me gustó la idea de que fuera una especie de titiritera que mueve los hilos. Y me gustó que la fueran dejando aparecer en diferentes proyectos. Un poquito aquí, un poquito allá...", comenta también acerca de su personaje.

Dirigida por Jake Schreier con guion de Lee Sung Jin, creador de Bronca (Beef), Thunderbolts* cuenta en su reparto con Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como el Guardián Rojo, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Olga Kurylenko como Taskmaster y Wyatt Russell como John Walker (U.S. Agent). A su vez, Ayo Edebiri, la actriz de The Bear, formará parte del elenco.

La película mostrará a un equipo de antihéroes a los que presuntamente reunirá la propia Valentina Allegra de Fontaine. Una formación de "Vengadores oscuros" que se asemejará más al Escuadrón Suicida de DC que a los héroes más poderosos de la Tierra de Marvel. El proyecto llegará a los cines el 30 de abril de 2025.