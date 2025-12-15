10 películas imprescindibles de Rob Reiner y dónde verlas

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Rob Reiner, figura clave del cine estadoundense de las cuatro últimas décadas, ha fallecido a los 78 años. Con una filmografía tan popular como influyente, el legado del realizador neoyorquino no solo reside en haber dirigido varios clásicos, sino en demostrar que el cine comercial y accesible también puede ser preciso, inteligente y perdurable.

Reiner saltó a la fama en los años setenta como intérprete en la sitcom Todo en familia, y a partir de los ochenta encadenó como director una serie de películas que dejaron una huella imborrable en la historia del cine. Ya fuera a través de la sátira, la comedia romántica, el relato generacional, el thriller o el drama judicial, Reiner siempre estaba al servicio del ritmo, los personajes y la emoción, lo que resultó en historias de fácil acceso y difícil olvido.

Con motivo de su deceso, esta lista rescata diez películas esenciales dirigidas por Rob Reiner.

THIS IS SPINAL TAP (1984)

Disponible en Apple TV+ mediante alquiler o compra.

En su debut como director, Reiner diseccionó la cultura pop desde dentro y con bisturí mediante el falso documental. La película acompaña a una banda ficticia de heavy metal de gira y hace de cada uno de sus desastres un retrato de la industria musical y de su universo particular. Una comedia tan natural que la parodia parece improvisada, pero que en realidad nace de un fiel estudio milimétrico.

CUENTA CONMIGO (1986)

Disponible en Rakuten mediante alquiler o compra.

Reiner convirtió un relato de Stephen King en una elegía luminosa sobre la amistad y el umbral incómodo entre la infancia y la pérdida de la inocencia. Cuatro chicos caminan hacia una experiencia que creen épica, pero que en realidad les obliga a mirarse a sí mismos a través del miedo, la violencia doméstica, la humillación y el deseo de pertenecer. Una oda a la memoria que recuerda que un verano puede definir una vida entera.

LA PRINCESA PROMETIDA (1987)

Disponible mediante alquiler o compra en Prime Video, Rakuten, Google Play y Apple TV+.

Pocas películas han logrado ser, a la vez, aventura, comedia romántica, fábula y parodia de los propios cuentos de hadas sin traicionar ninguno de esos registros. Reiner filma con una ligereza engañosa donde todo parece un juego, pero el ritmo y la química están afinados para que cada escena sea icónica. La princesa prometida defiende la idea de cine familiar inteligente que no infantiliza, que el clasicismo puede ser irreverente y que la fantasía puede tener ironía sin perder emoción.

CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY (1989)

Disponible en FIlmin y Movistar Plus+

Reiner ayudó a fijar el molde moderno de la comedia romántica adulta con conversaciones largas, neurosis reconocibles y humor que nace de la incomodidad. La premisa, si puede existir amistad entre un hombre y una mujer sin deseo, le sirve para observar cómo el tiempo modifica lo que se cree querer y cómo la intimidad se construye a base de discusiones, silencios y pequeñas rendiciones. Su influencia directa en décadas de comedias románticas es innegable, y demostró que las escenas más cotidianas pueden convertirse en los momentos más memorables.

MISERY (1990)

Disponible en Filmin.

En manos de Reiner, el terror se vuelve una disección del control con un artista atrapado por su público, el fanatismo como forma de posesión y la cultura del consumo como jaula. Basada en la novela homónima de Stephen King, el filme se sostiene en una tensión casi teatral con pocos espacios y pocos personajes y, precisamente por eso, cada gesto adquiere un peso brutal. La prueba de que Reiner no era solo un director de tono amable, sino que podía ser un maestro del thriller psicológico.

ALGUNOS HOMBRES BUENOS (1992)

Disponible mediante alquiler o compra tanto en Prime Video como en Apple TV+.

Un thriller judicial que construye una batalla moral sobre obediencia, impunidad y la comodidad de mirar hacia otro lado a través de diálogos afilados que convierten la palabra en acción. Gran parte de su impacto cultural se recuerda a través del histórico duelo interpretativo entre Tom Cruise y Jack Nickolson al final del filme, pero ahora, más que nunca, debe reivindicarse que una parte clave de ese momento está en cómo Reiner lo prepara: cada escena está al servicio de una pregunta incómoda sobre qué se tolera en nombre de la seguridad y quién paga el precio.

EL PRESIDENTE Y MISS WADE (1995)

Disponible mediante alquiler o compra tanto en Prime Video como en Apple TV+.

Bajo la apariencia de comedia romántica, Reiner firma una fantasía política muy consciente de su condición en un relato donde el idealismo compite con la maquinaria electoral y donde el amor se convierte en un problema de Estado. Discursos como arma, prensa como juez y una Casa Blanca que funciona como escenario de dilemas morales en una película donde se subraya que la intimidad es parte inseparable del liderazgo público.

AHORA O NUNCA (2007)

Disponible en Netflix.

Reiner convierte un punto de partida melodramático (dos ancianos con enfermedades terminales que quieren aprovechar al máximo el tiempo que les queda) en una comedia dramática sobre la amistad improbable y el modo en que el dinero, la culpa y la identidad pesan incluso cuando el final está cerca. Sin pretensiones de reinventar el género, Reiner explora la noción clásica del viaje como aprendizaje a través de ideas reconocibles sobre dignidad, reconciliación y legado.

MI PRIMER AMOR (2010)

Disponible en Netflix.

Reiner regresa al coming of age desde la ternura y cuenta la misma historia vista desde dos sensibilidades que no coinciden. El director vuelve a demostrar su control por el tono amable a la vez que no deja de lado temas como el orgullo, los prejuicios de clase, la autoestima y la educación. Una de las obras tardías de Reiner que entiende el primer amor no como destino, sino como primer aprendizaje sobre quién se es y quién se quiere ser.

ALBERT BROOKS: DEFENDING MY LIFE (2023)

Disponible en HBO Max.

Más que un simple repaso biográfico, el documental funciona como una conversación íntima entre dos amigos de toda la vida: Rob Reiner y Albert Brooks, que se conocen desde el instituto y utilizan esa confianza para retratar el mecanismo interno de una de las mentes más influyentes de la comedia estadounidense. En él, el director no defiende el prestigio de Brooks, sino la comedia como arte mayor.