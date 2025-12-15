Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, detenido tras el asesinato de sus padres

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

El cineasta Rob Reiner y su esposa Michele fueron asesinados en su casa de Los Ángeles este domingo 14 de diciembre. El principal sospechoso del doble crimen es Nick, uno de los tres hijos del matrimonio que, según informan diversos medios estadounidenses, estaría ya detenido por las autoridades policiles.

La revista estadounidense People al igual que otros medios cinematográficos especializados como Deadline o Variety señalan que, de acuerdo con los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick Reiner, de 32 años, fue puesto bajo custodia y está detenido bajo fianza de 4 millones de dólares.

La revista People informó anteriormente que Nick estaba siendo interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles tras la muerte de sus padres y que los cadáveres de Rob Reiner, director de filmes como La princesa prometida, Misery o Cuenta conmigo, y Michele Singer Reiner fueron encontrados por la hija del matrimonio, Romy.

La pareja llevaba casada desde 1989. Robb y Michelle se conocieron mientras Rob dirigía Cuando Harry encontró a Sally, que se estrenó ese mismo año. Juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Nick, que ya había hablado abiertamente de su lucha contra la adicción desde la adolescencia.

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", señaló un portavoz de la familia en un comunicado.