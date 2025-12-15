Tras el asesinato del director Rob Reiner y su mujer, Hollywood llora la muerte de "un titán visionario"

Tras el asesinato del director Rob Reiner y su mujer, Hollywood llora pro la muerte de "un titán visionario" - CONTACTO

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Rob Reiner ha muerto a los 78 años. Aunque comenzó como actor en la influyente sitcom Todo en familia, Reiner se convirtió en uno de los directores más importantes del cine comercial estadounidense con títulos como Algunos hombres buenos, Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally y La princesa prometida, entre otros. A esa trayectoria profesional se sumó una vertiente pública marcada por el compromiso cívico que muchos colegas han señalado como inseparable de su obra, por lo que personalidades tanto de Hollywood como de la política se han despedido del cineasta destacando tanto su huella cinematográfica como su alcance social.

"Rob Reiner es una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión. El impacto que dejó en la cultura estadounidense, sencillamente, no se puede exagerar", ha expresado Sean Astin, actor en El Señor de los Anillos y presidente del sindicato SAG-AFTRA, en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, donde recuerda que "Rob Reiner fue miembro de nuestro sindicato durante casi 60 años".

Tras asegurar que desde la asociación "enviamos cariño a las familias, amistades y colegas de Rob Reiner y de Michele Singer Reiner" y que "nuestra comunidad del entretenimiento y el público de todo el mundo los llorarán profundamente", Astin ha querido dedicarle unas palabras a Reiner desde "lo personal". "Tantas películas e interpretaciones del señor Reiner me hicieron pensar, me emocionaron y, especialmente, me hicieron reír con muchísima fuerza. Así es como lo recordaré", ha declarado.

El actor y director Ben Stiller ha abordado la "pérdida tan enorme" de Reiner, remarcando el impacto generacional de su obra y asegurando que "hizo algunas de las películas más formativas para mi generación". "This Is Spinal Tap es una de las mejores comedias jamás hechas", añade Stiller sobre el impacto profesional del cineasta, antes de asegurar que "era una persona amable, atenta y realmente muy divertida. Siempre fui un admirador".

What a huge loss.



Rob Reiner was one of my favorite directors. He made some of the most formative movies for my generation. He came out form behind a huge comedic shadow of the great Carl Reiner and being a tv actor to being a a great director who made an incredible run of… — Ben Stiller (@BenStiller) December 15, 2025

Precisamente, otro de los mensajes ha llegado desde el círculo íntimo de This Is Spinal Tap. Christopher Guest, protagonista y coguionista del proyecto, y Jamie Lee Curtis, su esposa, han firmado una declaración conjunta compartida con USA Today donde confiesan estar "paralizados, tristes y conmocionados por las muertes violentas y trágicas de nuestros queridos amigos Rob y Michelle Singer Reiner". "Hemos perdido grandes amigos. Por favor, dennos tiempo para llorar", continúa.

"Habrá mucho tiempo más adelante para hablar de las vidas creativas que compartimos y del gran impacto político y social que ambos tuvieron en la industria del entretenimiento, el desarrollo de la primera infancia, la lucha por el matrimonio gay y su atención global por un mundo en crisis", concluye el matrimonio compuesto por Guest y Curtis.

Quien también ha querido subrayar el impacto de Reiner más allá de lo cinematográfico es la familia de Norman Lear, creador de Todo en familia, con un comunicado que señala que "Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele dedicaron cada aliento a intentar hacer de este país un lugar mejor, y persiguieron ese propósito a través de su arte, su activismo, su filantropía y su amor por la familia y los amigos".

John Cusack, protagonista de una de las primeras películas dirigidas por Reiner, Juegos de amor en la universidad, ha indicado en X que está "conmocionado por la muerte de un gran hombre", mientras que el actor Paul Walter Hauser ha publicado en Instagram que está "llorando la pérdida de mi director favorito de todos los tiempos. Algunos hombres buenos es LA razón por la que me convertí en actor, y la filmografía de Rob detrás de la cámara es LA razón por la que quise dirigir y todavía quiero hacerlo".

Shocked by the death of Rob Reiner - a great man . — John Cusack (@johncusack) December 15, 2025

El comediante británico Eric Idle, integrante histórico de Monty Python, reveló en X que mantuvieron una conversación la noche anterior a conocerse la noticia: "Era un hombre encantador. Anoche hablé con él durante más de una hora. Siempre disfruté de su compañía. Esto es espantoso. Lo voy a echar de menos. Un hombre inteligente, con talento y muy reflexivo. Terrible".

Rob Reiner was a lovely man. I spoke to him last night for over an hour. I always enjoyed his company. I met him at his Dad's in 1975. He was telling me about fiming at Stonehenge and his thoughts for the future. This is so awful. I shall miss him. A clever, talented and… — Eric Idle (@EricIdle) December 15, 2025

El director Paul Feig lo definió como un referente personal compartiendo "una de mis fotos más preciadas". "Rob era mi verdadero héroe. Un auténtico titán visionario y una persona encantadora. Nunca se sabe si es adecuado publicar durante algo tan trágico como esto, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor", ha escrito en X.

One of my most cherished pictures. Rob was my true hero. A true visionary titan and a lovely lovely person. One never knows if it’s proper to post during something as tragic as this. But I just want the world to know what so many of us know in the industry. Rob was the best. 💔 pic.twitter.com/oDn1FW1vqb — Paul Feig (@paulfeig) December 15, 2025

"Rob Reiner y su esposa Michelle eran dos de las almas más amables y cuidadosas que uno podría imaginar. Le importaba muchísimo la gente que no tenía voz", ha escrito Josh Gad, que también se rinde al perfil humano de los fallecidos.

El autor e historiador de Hollywood Mark Harris ha explicado en Bluesky que "hay tanto que decir sobre Rob Reiner como director, como activista y como un hombre decente", mientras que el crítico Richard Roeper subrayó en X su relevancia histórica y su trato humano: "Rob Reiner coprotagonizó una de las comedias de situación más influyentes de todos los tiempos, tuvo una racha increíble como director y fue uno de los seres humanos más amables y considerados que he conocido en este negocio. Descanse en paz".

Rob Reiner co-starred in one of the most influential sitcoms of all time, had an incredible run as a director -- and was one of the kindest and most considerate human beings I've ever met in this business. RIP to Rob and to Michele. 🙏🏻 pic.twitter.com/qjNTfVfd0Y — Richard Roeper (@RichardERoeper) December 15, 2025

REACCIÓN INSTITUCIONAL

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha destacado en un comunicado que Reiner "fue el genio de gran corazón detrás de muchas de las historias clásicas que amamos" y que "su empatía sin límites hizo que sus relatos fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás y animándonos a soñar más alto".

"Rob fue un defensor apasionado de la infancia y de los derechos civiles, desde enfrentarse a las grandes tabacaleras hasta luchar por el matrimonio igualitario y servir como una voz poderosa en educación temprana. Hizo de California un lugar mejor con sus buenas obras", añade Newsom.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, describe la noticia como "una pérdida devastadora para nuestra ciudad y para nuestro país" y recuerda que "las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses, y mejoró incontables vidas con su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica".

This is a devastating loss for our city and our country. Rob Reiner’s contributions reverberate throughout American culture and society, and he has improved countless lives through his creative work and advocacy fighting for social and economic justice. An acclaimed actor,… — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) December 15, 2025

En X, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha recalcado que "los logros de Rob en cine y televisión nos dieron algunas de nuestras historias más queridas en pantalla, pero bajo todas las historias que creó había una profunda fe en la bondad de las personas y un compromiso de toda la vida con convertir esa fe en acción".

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

"Serán recordados por los valores que defendieron y por las incontables personas a las que inspiraron. Enviamos nuestro más sentido pésame a todos quienes los amaban", concluye Obama.

También se ha pronunciado la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con un mensaje en el que considera que "cuesta pensar en alguien más extraordinario y excelente en cada campo que emprendieron. Rob era creativo, divertido y muy querido. Y, en todos sus esfuerzos, Michelle fue su compañera indispensable, su recurso intelectual y su esposa amorosa", ha publicado en X.