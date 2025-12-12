HBO Max lanza un adelanto de sus estrenos de 2026, con imágenes inéditas de Euphoria, La Casa del Dragón y Lanterns - HBO MAX

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

HBO Max ha lanzado un spot que repasa los grandes estrenos que verán la luz en la plataforma el próximo año. Además, el vídeo revela imágenes inéditas de series como la temporada 3 de Euphoria, la tercera entrega de La Casa del Dragón o Lanterns, nueva serie del DCU centrada en los Green Lantern.

En el clip aparecen nuevas imágenes de series que tienen previsto estrenar nuevos episodios en la plataforma en 2026, como The Pitt, cuya segunda temporada verá la luz el 9 de enero, o Dune: La Profecía, que arrancaba el rodaje de su segunda entrega el mes pasado. El vídeo muestra a Rue, el personaje de Zendaya en Euphoria, cuya temporada 3 se estrenará en abril, bailando en una fiesta pero también rezando en una iglesia.

Aparece también en el adelanto El caballero de los siete reinos, nueva serie de la saga Juego de tronos basada en el universo de Canción de Hielo y Fuego, que llegará a HBO Max el 19 de enero. La plataforma de streaming ya ha renovado la ficción por una segunda temporada incluso antes de su estreno.

En verano de 2026 será cuando la tercera temporada de La Casa del Dragón se estrene en HBO Max. Y antes de su regreso, HBO ha renovado la serie basada en uno de los pasajes más célebres del libro Fuego y Sangre de Martin, la infame y letal guerra civil entre los Targaryen conocida como la Danza de Dragones, para una cuarta temporada, que se estrenará en 2028.