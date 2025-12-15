Rob Reiner y su esposa Michele fueron asesinados por su hijo Nick, según la revista People - CONTACTO

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron asesinados por su hijo, Nick, según asegura la revista People citando múltiples fuentes cercanas a la familia. El cineasta y su mujer aparecieron muertos este domingo en su domicilio de Brentwood, Los Ángeles.

La publicación estadounidense también señala que la policía, que desde un primer momento investigó el fallecimiento de la pareja como un homicidio, aún no ha confirmado esta versión y no ha realizado ninguna detención, al menos oficialmente. Nick, de 32 años, continuaría siendo interrogado. De hecho, otros medios como Los Angeles Times confirman que un miembro de la familia está siendo interrogado pero todavía no hay un sospechoso confirmado.

El domingo, 14 de diciembre, sobre las 15:30 horas, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recibió un aviso desde la residencia de los Reiner para prestar asistencia médica, dijo el LAFD a People. Al llegar, al bloque 200 de la Avenida South Chadbourd encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 muertos. Pronto se confirmó que las víctimas eran Rob y Michele.

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", señaló un portavoz de la familia en un comunicado.

Rob Reiner, que e hizo famoso como actor por su papel de Mike en la telecomedia de los años 70 todo en familia, es un director, productor y actor cuya carrera incluye algunas de las películas más queridas de Hollywood, desde su debut como director en 1984 con el falso documental musical This Is Spinal Tap, luego llegaron títulos tan populares como Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry encontró a Sally (1989), Misery (1990), Algunos hombres buenos (1992) o Ahora o nunca (2007).

Rob y Michele se conocieron cuando Rob dirigió la comedia romántica Cuando Harry encontró a Sally, y la pareja se casó en 1989 antes de tener tres hijos.