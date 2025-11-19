Kevin Costner, del rancho Yellowstone a la Casa Blanca: será Bill Clinton en United, drama político

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Kevin Costner está en negociaciones para interpretar al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en United, un drama político desarrollado en colaboración con las Naciones Unidas. Concebida como una serie basada en hechos reales sobre misiones humanitarias de la ONU, el proyecto contará con Costner como productor ejecutivo junto a Leonardo DiCaprio a través de su compañía Appian Way.

Según informa Variety, el guion y la dirección recaen en David Raymond, realizador responsable de El juego del asesino, thriller de 2018 protagonizado por Henry Cavill y Ben Kingsley. Chukwudi Iwuji, intérprete conocido por su trabajo El Pacificador y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, está en conversaciones para encarnar a Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006 y Premio Nobel de la Paz en 2001.

Raymond mantiene desde hace años un vínculo directo con las Naciones Unidas. El cineasta es colaborador habitual de la iniciativa Creative Community Outreach Initiative (CCOI), el programa que actúa como puente de cooperación entre la ONU y la industria del entretenimiento. En 2016, Raymond organizó una cena para líderes de Hollywood en nombre de la organización con el objetivo de explorar colaboraciones en cine y televisión alineadas con la agenda de la institución.

Aunque todavía no se ha anunciado la cadena o plataforma de streaming, el rodaje de United está previsto que comience en 2026 en localizaciones de España y Atlanta. Todavía en fase de desarrollo temprana, el proyecto está inspirado en historias reales centradas en el trabajo de equipos humanitarios y diplomáticos en zonas de conflicto o crisis.

La primera temporada de United se ambientará en 1999 en una de las operaciones más delicadas de la ONU: la misión en Timor Oriental durante su primer referéndum de independencia. El territorio, antigua colonia portuguesa, fue invadido por Indonesia en 1975, dando inicio a décadas de ocupación y violencia. En 1999, tras un giro político en Yakarta y presiones internacionales, se acordó la celebración de una consulta supervisada por Naciones Unidas para que la población timorense decidiese entre una amplia autonomía dentro de Indonesia o la independencia.

Por el momento, no se ha hecho público si United se tratará de una miniserie limitada centrada en el caso de Timor Oriental o de una antología que aborde distintas misiones de las Naciones Unidas en el mundo. La producción correrá a cargo de Appian Way, la productora de DiCaprio, Onwards Studios y Prime Focus DNEG, mientras que la compañía Fifth Season, heredera de la antigua Endeavor Content, se encargará de la distribución internacional.