10 Cosas Que Debes Saber Antes De Ver Joker 2: Folie À Deux

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Tras su paso por el Festival de Venecia, llega a los cines una de las películas más esperadas de 2024, Joker: Folie á Deux. Con Todd Phillips de nuevo como director, Joaquin Phoenix retoma el papel que ya le valió el Oscar a mejor actor en 2020 como el desquiciado y ya desatado Arthur Fleck. La secuela presenta además a otro icónico personaje de DC, Harley Quinn, a quien da vida Lady Gaga y que vivirá un demente romance con el protagonista.

Ya que la película está englobada dentro de los Elseworlds (Otros mundos), es decir, se mantiene al margen de la continuidad oficial del Universo DC que están armando James Gunn y Peter Safran, no hace falta tener en mente una larga ristra de producciones relacionadas, como sí ocurre con los estrenos del UCM.

No obstante, y dado que el filme no deja de ser una secuela que retomará la historia del icónico personaje, sí que hay que recordar, como mínimo, lo ocurrido en Joker, y ya que desde su estreno han transcurrido cinco años, quizá convenga refrescar la memoria.

ORIGEN DEL JOKER

Joker es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de DC y uno de los iconos de la historia del cómic. Precisamente uno de los aspectos más inquietantes de su figura es la falta de un pasado y un nombre concreto. Y es que, aunque son varias las ocasiones en las que, tanto en las viñetas como en la gran y pequeña pantalla se ha abordado el origen del villano, este sigue siendo un misterio.

Alejándose de la historia más recurrente que explica el grotesco aspecto del Joker debido a una caída entre residuos químicos, en su visión Phillips profundizó en la psicología del personaje. Así, en el arranque de la cinta de 2019, Arthur Fleck es un hombre con problemas mentales que debe cuidar de su madre enferma, cuyo mayor sueño es convertirse en un humorista de éxito y que malvive ganando unos dólares como payaso callejero en los suburbios de Gotham.

LA ENFERMEDAD DE ARTHUR

Además de sus delirios y desequilibrios mentales, por los que también recibe tratamiento y medicación, Arthur tiene diagnosticada una rara enfermedad cuyo nombre no se mencionaba y que provoca que, en situaciones de estrés o extrema tensión, se ría compulsivamente sin poderlo evitar... y sin poder parar.

Esta condición está basada en un trastorno real llamado síndrome pseudobulbar o incontinencia afectiva y, según afirmó en 2019 un hombre que lo padecía, quedaba retratado con bastante precisión en la cinta.

EL PRIMER ASESINATO

El descenso a la locura de Arthur, propiciado por las desgracias de su vida y las injusticias de Gotham, es gradual, pero sin duda el punto de inflexión que supone su paso de ciudadano atormentado a psicópata lo constituye su primer asesinato.

El futuro Joker es asaltado por otro de sus inoportunos ataques de risa en el metro, llamando la atención de unos trabajadores de empresas Wayne ebrios cuando estaban acosando a una pasajera. Tras percatarse de la insistente risa del payaso, los tres yuppies borrachos van a por Arthur y empiezan a pegarle. Es entonces cuando, harto de todo y de todos, saca la pistola que le había regalado su compañero de trabajo, y el personaje encarnado por Phoenix dispara matando a dos en el acto.

Un tercero escapa pero Arthur, poseído por la rabia, lo persigue y lo asesina por la espalda consumando así un triple homicidio tras el que se refugia en un baño público y comienza a bailar, sin música, una extraña danza que simboliza su metamorfosis de Arthur a Joker.

SU CUARTO ASESINATO: SU MADRE

En la primera cinta, Arthur descubre unas cartas de su madre a Thomas Wayne, donde se da a entender que él sería su hijo ilegítimo, fruto de un romance entre ambos cuando Penny trabajaba para él hace más de tres décadas. Aunque la mujer parece convencida de ello, cuando el personaje de Phoenix confronta a Thomas, este le dice que su madre, desequilibrada mentalmente, inventó todo.

Tras robar y leer los informes médicos de Penny en el hospital psiquiátrico de Arkham, Arthur comprueba que efectivamente su madre padecía neurosis y trastorno de la personalidad y descubre además que él había sufrido graves abusos durante su infancia por uno de los novios de su madre... y que ella lo permitió. Tras conocer la verdad, Arthur mata a su madre asfixiándola con una almohada del hospital en el que llevaba días ingresada.

ARTHUR Y LOS WAYNE

Aunque la historia de Penny apuntaba a que Bruce Wayne y el Joker eran, nada más y nada menos que hermanastros, el descubrimiento de sus delirios echa por tierra esta posibilidad, si bien la ascendencia de Arthur sigue sin estar clara. En todo caso, la cinta de Phillips unía las historias de Batman y su mayor enemigo, ya que antes de descubrir la verdad, Arthur se encuentra con el joven Bruce en la valla de la mansión Wayne.

Un primer contacto entre dos hombres, Bruce y Arthur, que acabarán vinculados para siempre. Y es que, con independencia de que el romance entre Penny y Thomas Wayne fuera una invención de la mujer o fuera realidad (y Wayne usara su influencia, dinero y poder para hacerla pasar por loca y falsificar la documentación del expediente de Arkham) el filme muestra al final como los disturbios provocados por los asesinatos de Arthur son causa de la muerte de Thomas y Martha Wayne.

EL FINAL DE JOKER

En los últimos compases de la cinta de 2019, Arthur abraza por completo su nueva identidad como Joker y acude al programa de televisión del que era su ídolo, Murray Franklin, matándolo en directo, lo que, en cierta manera, enciende la llama de una suerte de violenta revolución de los miserables y marginados de Gotham.

Así, las calles se llenan de personas disfrazadas de payasos, sembrando el caos, en respuesta a años de injusticia y desigualdad. Joker se convierte en un símbolo adorado, lo que no evita que finalmente acabe internado en el asilo Arkham... que es donde comenzará en la secuela, esperando a ser juzgado.

Allí, al parece, Arthur comete su sexto y último asesinato. Ya que después de verse con una doctora... sale de su consulta con los pies manchados de sangre para, poco después, ser perseguido por los guardias del centro.

QUÉ SIGNIFICA FOLIE À DEUX

El título de Joker 2, Folie à Deux, es una expresión francesa cuya traducción literal podría ser algo así como "locura de dos" o "locura compartida" y que hace referencia a un extraño síndrome psiquiátrico en el cual un síntoma psicótico, como la paranoia o el delirio, se comparte o "contagia" a otra persona. Ese caso de locura compartida es el mismo que el que se da entre Joker y Harley Quinn, que, tras conocerse en Arkham, desarrollarán una conexión tan profunda que solo serán capaces de entenderse entre ellos.

EL DISCO DE GAGA

Lady Gaga, que encarnará a Harley Quinn en Joker: Folie à deux, ha lanzado recientemente Harlequin, su nuevo disco de estudio, que sirve como complemento a una cinta con un marcado aspecto musical. Entre sus 13 temas se incluyen Good Morning, Get Happy (2024), Oh When the Saints, World on a String, 'That's Entertainment, Smile, The Joker y Folie à Deux.

SOLO PARA ADULTOS

La Motion Picture Association (MPAA) otorgó a la secuela de Joker la calificación R, es decir, apta solo para adultos, la misma que recibió en su momento la primera cinta. Esto se debe a su violencia explícita, lenguaje malsonante, contenido sexual y "breves desnudos integrales".

¿HABRÁ JOKER 3?

Según reveló Phillips en declaraciones a Variety, Joker: Folie à Deux dará por terminada la historia del personaje. "Ha sido divertido jugar en este parque durante dos películas, pero creo que ya hemos contado todo lo que queríamos en este universo", aseguró, cerrando la puerta a una posible tercera entrega y dando a entender que prefiere centrarse en otros trabajos.