¿Habrá Joker 3? Todd Phillips responde

Joker. Folie à Deux llegará a los cines el próximo 4 de octubre de nuevo con Joaquin Phoenix como el inestable y ahora ya icónico Arthur Fleck. El filme contará también con Lady Gaga como Harley Quinn y con Todd Phillips, que volverá a ponerse a los mandos de esta entrega. Y, mirando al futuro, Phillips ha revelado si el personaje completará su trilogía con una nueva entrega.

En una entrevista con Variety, el cineasta ha abordado numerosos detalles sobre la secuela, incluso la posibilidad de ampliar la saga con Joker 3. Sin embargo, Phillips ha dado a entender que está listo para poner punto final a la franquicia de Joker y centrarse en otros trabajos. Y es que, según adelanta el cinasta, la historia de Arthur Fleck ya se ha relatado de forma completa en dos entregas.

"Ha sido divertido jugar en este parque durante dos películas, pero creo que ya hemos contado todo lo que queríamos en este universo", aseguró Phillips, cerrando la puerta a la tercera película de Joker.

Aunque el responsable de la saga Resacón en Las Vegas no tenga en mente continuar explorando el Joker de Phoenix, que consiguió el Oscar a mejor actor por su interpretación en el primer filme, ha asegurado que quiere colaborar en un futuro con el protagonista de cintas como Napoleón o Her, pero en un género más distendido. "Me encantaría seguir trabajando con Joaquin pero en una comedia... porque él puede ser muy ligero y divertido", asegura el director.

"Creo que la gente necesita comedias ahora mismo. El tráiler de Joker 2 resume muy bien todo esto cuando dice: 'Lo que necesita el mundo ahora es amor'. Pero me gustaría ir un paso más, también necesitamos echarnos unas buenas risas", sentenció el cineasta.

Al igual que otras producciones basadas en personajes de DC Comics como la secuela de The Batman o la adaptación de Superman que producirá J.J. Abrams, Joker 2 se estrena como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la que Warner lanzará todas las películas y series independientes, es decir, que no estén dentro del canon oficial del nuevo Universo DC que prepara James Gunn. Una nueva saga que en la gran pantalla arrancará en julio del próximo año con el estreno de Superman protagonizada por David Corenswet.

Dirigida nuevamente por Todd Phillips, quien ha coescrito el guión del filme junto a Scott Silver, además de Phoenix y Gaga, la secuela también cuenta en su reparto con nombres como Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland o Catherine Keener.