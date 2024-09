Lady Gaga lanza Harlequin, el disco de su Harley Quinn en Joker 2: Folie à Deux

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Lady Gaga interpretará una nueva versión de Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, que llegará a los cines el próximo 4 de octubre. Y además la cantante y actriz ha puesto los dientes largos a los fans al anunciar por sorpresa el lanzamiento Harlequin, su nuevo disco de estudio que servirá como complemento de la película que coprotagoniza junto a Joaquin Phoenix.

Al margen de su papel como Harley Quinn en la secuela de Joker, Gaga regresa también a la escena musical con Harlequin. Se trata de un álbum compuesto por 13 temas que saldrá a la venta este viernes 27 de septiembre y que servirá para complementar la cinta de Todd Phillips, un filme que contará con un marcado caracter musical.

No hace mucho, la cantante bromeó con que se encontraba trabajando en un proyecto sorprendente. Y, de hecho, fue soltando algunas pistas, aparentemente inconexas, a través de sus redes sociales.

La primera de ellas fue una publicación que decía sencillamente: "Estoy lista para mi entrevista".

Sin embargo, la segunda de estas publicaciones lanzadas por Gaga fue todavía más críptica: "No me digas qué ponerme", rezaba el texto, mientras que la tercera decía: "Sin cinta adhesiva no hay misión". Pero la que captó por completo la atención de los fans fue la última: "Todavía no es octubre".

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DAMfBA2zjqj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/reel/DAOih19PHLn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/reel/DARpHNOuZji/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Esto dio alas a todo tipo de teorías, muchas de ellas asociadas con Joker: Folie à Deux, y sus pesquisas no iban desencaminadas. Para sorpresa de todos, la protagonista de Ha nacido una estrella tiene nuevo disco: Harlequin, que servirá como añadido a la película y del que, a través de Spotify, se han revelado los títulos de las canciones que dan forma al álbum, incluyendo Good Morning, Get Happy (2024), Oh When the Saints, World on a String, 'That's Entertainment, Smile, The Joker y Folie à Deux, entre otras.

Además, Gaga ha publicado en su cuenta de Instagram la portada de su nuevo disco, en la que puede verse a la artista, compositora y productora, en la ducha, llevando un chaleco flotador y maquillada de la cabeza a los pies como un arlequín, acorde a su personaje en la secuela de Joker.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DATkoJqP68t/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Dirigida por Phillips y coescrita junto a Scott Silver, Folie à Deux también contará en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland, Leigh Gill y Catherine Keener. La película se encuentra, además, enmarcada dentro del sello editorial de los Elseworlds (Otros mundos), en el que también se encuentran otras producciones como The Batman y su secuela, prevista para finales de 2026.