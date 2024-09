¿Se Transformará Harvey Dent En Dos Caras En Joker 2: Folie À Deux?

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Tras su puesta de largo en el Festival de Cine de Venecia, Joker: Folie à Deux llegará el próximo 4 de octubre a los cines. La cinta verá de nuevo a Joaquin Phoenix en el papel de Arthur Fleck y a Lady Gaga insuflando aires renovados a Harley Quinn. Además, presentará a Harry Lawtey (Industry) como Harvey Dent. Pero lo que realmente se preguntan los seguidores de DC es si verán al implacable fiscal de Gotham transformarse en el desquiciado villano Dos Caras en esta secuela.

La presencia de Dent en esta segunda entrega también dirigida por Todd Phillips se confirmó hace meses, y hace escasos días un adelanto mostró el aspecto que tendrá este firme defensor de la justicia, que busca acabar con Fleck, ahora convertido en un símbolo de revuelta y lucha contra el sistema para algunos descontentos ciudadanos de Gotham.

Su cruzada contra el Joker, a quien define como un "monstruo", podría ser el detonante que lo lleve a mutar en el criminal de rostro desfigurado llamado Dos Caras. Una posibilidad remota que, aunque improbable, los fans han barajado desde hace tiempo... y que Phillips ha descartado durante una entrevista con IGN.

"Respetamos los cómics. Entendemos los cómics. En el caso de Harley, vimos la serie de animación. Desde luego, Margot Robbie es Harley Quinn. Pero cuando pasamos esas cosas para esta película, Harvey Dent es un ejemplo perfecto. En realidad, es una forma más simple de decir que lo que hicimos con Harley fue poner el prisma del mundo real sobre ella", expresó el director. "No es que otras películas no lo hicieran, sino que simplemente lo pasamos a través de nuestra versión de Gotham", añadió Phillips.

"El Harvey Dent que conoces aquí no es un personaje clave, pero si vas a hacer un juicio, ¿por qué no ibas a hacer que el ayudante del fiscal que acusa a Arthur Fleck fuera Harvey Dent?", prosiguió. Sin embargo, Phillips asegura que en la película los fans no verán su lado oscuro como Dos Caras.

En su lugar, verán a un joven fiscal del distrito de Gotham iniciando su carrera en defensa de la ley. Esto habrá supuesto una decepción para muchos. Sin embargo, no tendría sentido que Dent se convirtiese en Dos Caras cuando apenas comienza a labrarse un nombre emprendiendo una cruzada para que el Joker pague por sus crímenes en Folie à Deux.

Además, Phillips ya anunció durante su paso por Venecia que no habría una tercera entrega de la franquicia. Dirigida y coescrita por el cineasta junto a Scott Silver, Joker: Folie à Deux también cuenta en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland, Leigh Gill y Catherine Keener, entre otros.

El filme, al igual que The Batman y su secuela, cuyo estreno está previsto para 2026, se estrenará como parte del sello DC Elseworlds, la marca dentro de la cual Warner lanzará todas las películas y series independientes que no están dentro del canon oficial del nuevo Universo DC de James Gunn. Este nuevo universo arrancará en la gran pantalla el 11 de julio de 2024 con el estreno de Superman, protagonizada por David Corenswet.