MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 4 de octubre aterrizará en los cines Joker: Folie à Deux con Lady Gaga y Joaquin Phoenix encarnando a la desquiciada pareja formada por Harley Quinn y Arthur Fleck. Su director, Todd Phillips ya avisa que el final de la película generará fuertes reacciones en los espectadores

Tras su puesta de largo en la pasada edición del Festival de Venecia, donde compitió por el León de Oro, las primeras críticas de Joker 2 se mostraron divididas, con opiniones polarizadas que iban desde quien la tachaban de "terriblemente aburrida" hasta quienes lo ensalzaban, catalogando a sus protagonistas de "fascinantes".

Sin embargo, que la cinta provoque tan dispares pero contundentes opiniones no es algo que le preocupe a Phillips. De hecho, el director ha confesado en una entrevista con Slashfilm que es plenamente consciente de las fuertes reacciones que el final de Folie à Deux generará en los espectadores.

"La gente que ha visto la película, por regla general se quedan sentados sin moverse durante unos tres o cinco minutos. Luego, los que me conocen me mandan mensajes o un e-mail y dicen: 'Necesito un minuto para procesar el filme'", admite el director.

"Creo que te va a dejar con una sensación inquietante... Creo que es inquietante", añadió. Pero, además, señala que la secuela de Joker responde muchas de las preguntas que pudo dejar en el aire la oscarizada cinta de 2019, o, al menos, así lo espera. "Aclara muchas cosas sobre las que podrías haber tenido preguntas en la primera película... Espero que todo quede resuelto", señaló.

EL DISCO DE HARLEY QUINN

Y antes del estreno del filme en cines, Gaga, quien interpretará a una nueva versión de Harley Quinn, sorprendió a los fans al anunciar por sorpresa el lanzamiento de Harlequin, su nuevo disco de estudio, que servirá como complemento a la película de Phillips.

Se trata de un álbum compuesto por 13 temas que saldrá a la venta este viernes 27 de septiembre y del que, a través de Spotify, se han revelado los títulos de las canciones que dan forma al álbum, incluyendo Good Morning, Get Happy (2024), Oh When the Saints, World on a String, That's Entertainment, Smile, The Joker y Folie à Deux, entre otras.

Dirigida por Phillips y coescrita junto a Scott Silver, Joker 2 también contará en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland, Leigh Gill y Catherine Keener. La cinta se encuentra además bajo la marca editorial de Elseworlds (Otros mundos), en la que también se incluyen otras producciones como The Batman y su secuela, que tiene prevista su llegada a las salas a finales de 2026.