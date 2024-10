¿Será Robert Pattinson El Batman Del Nuevo Universo DC De James Gunn?

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Tanto The Batman como su secuela, que llegará en algún punto de 2026, están englobadas por el momento dentro del sello Elseworlds (Otros mundos) de DC. Es decir, que en teoría son producciones con tramas independientes al margen de la continuidad oficial del Universo DC que están armando James Gunn y Peter Safran. Así, en principio se estableció que sería otro actor y no Robert Pattinson quien daría vida a la versión del caballero oscuro del nuevo DCU de Gunn... aunque según los últimos rumores esto podría haber cambiado.

Ha sido el conocido 'insider' Jeff Snider quien ha revelado que el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, está ansioso por que Batman irrumpa en el nuevo Universo DC cuanto antes, consolidándolo.

Así, según recoge CBR, una posibilidad que se estaría barajando sería cambiar la estrategia inicial y trasladar la saga protagonizada por Pattinson a la continuidad oficial del nuevo DCU donde se encontrarán otros proyectos como el Superman de David Corenswet, la Supergirl de Milly Alcock o la serie de Green Lantern protagonizada por Kyle Chandler.

THE BRAVE AND THE BOLD

En principio, la irrupción de Batman en la franquicia de Gunn y Safran estaba prevista con el estreno de The Brave and The Bold, cinta que contará con Andy Muschietti tras las cámaras y que servirá para presentar nada menos que a Damian Wayne, el hijo de Bruce, como Robin. De momento, y aunque la llegada a los cines del filme queda bastante lejana, han sonado varios nombres que podrían encarnar al héroe de Gotham.

Dos caras conocidas del MCU, Winston Duke (Black Panther) y Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Lejos de casa) han expresado su interés en encarnar al caballero oscuro. De hecho, Duke ya ha puesto voz al personaje en el podcast Batman Unburied. Por otro lado, el hecho de que Glen Powell empezara hace meses a seguir en sus redes sociales tanto a Gunn como a Muschietti desató los rumores e hizo pensar a algunos que el actor de Twisters podría asumir el codiciado papel.

Lo cierto es que por el momento, The Batman y The Batman 2, junto con la serie de El Pingüino, siguen siendo parte de los Elseworlds y el nuevo universo DC sigue sin tener un Batman oficial. En todo caso, la franquicia de Gunn y Safran arranca este año con la llegada a Max, el 5 de diciembre, de la serie de animación Creature Commandos, mientras que el pistoletazo de salida en la gran pantalla lo marcará el estreno de Superman, el 11 de julio de 2025.