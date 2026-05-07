Ya es oficial: La serie de Harry Potter renueva por una temporada 2 que ya tiene fecha de rodaje

Ya es oficial: La serie de Harry Potter renueva por una temporada 2 que ya tiene fecha de su rodaje
MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -
El rodaje de la serie de Harry Potter continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en Navidad, pero HBO Max no ha querido esperar hasta entonces para asegurar el futuro inmediato del proyecto. La plataforma ha dado luz verde a una segunda temporada de la adaptación televisiva de las novelas de J.K. Rowling, que comenzará a rodarse este otoño y estará basada en Harry Potter y la cámara secreta.
Según informa Variety, el anuncio llega acompañado de un cambio importante en el equipo creativo. Jon Brown, guionista de la primera temporada, Harry Potter y la piedra filosofal, ejercerá como co-showrunner de la segunda entrega, cargo que compartirá con Francesca Gardiner, principal responsable creativa de la serie. Este movimiento prolonga una relación creativa ya consolidada en HBO, pues ambos formaron parte del equipo de Succession como guionistas y productores.
Gardiner ha explicado en un comunicado que la decisión de incorporar a un co-showrunner responde a la necesidad de mantener un calendario de rodaje continuo y sin grandes pausas entre temporadas, un objetivo que el CEO de HBO ya señaló como prioritario para acompasar la serie al rápido crecimiento de su joven reparto. "Nuestro objetivo es que no haya una pausa enorme entre temporadas, sobre todo porque los niños están creciendo", indicó.
"Me ha encantado trabajar con Jon desde el primer día en que nos conocimos en Succession hasta estos últimos tiempos juntos en Harry Potter. No solo siento una enorme admiración por su escritura, sino que además es un colaborador brillante y una persona encantadora. Tenemos mucha suerte de contar con él", añade Gardiner en el comunicado.
Brown, por su parte, también ha celebrado su nueva responsabilidad asegurando que "parece que uno nunca es demasiado mayor para recibir su invitación a Hogwarts". "Ha sido una alegría escribir en La piedra filosofal y quiero dar las gracias a Francesca y a HBO por depositar su confianza en mí para continuar este extraordinario viaje", indica el realizador.
HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL LLEGARÁ EN NAVIDAD
El reboot televisivo se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de Tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.
El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro.
Entre los adultos destacan Paapa Essiedu como Snape, John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.