Primer vistazo a un personaje clave de Harry Potter eliminado de las películas que recupera la serie - HBO MAX

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, cuya primera temporada aterrizará en HBO Max estas navidades, promete ser incluso más fiel a los libros que las películas. Con una temporada por libro, la ficción tendrá la oportunidad de incluir numerosos detalles que nunca llegaron a la gran pantalla. Ahora, los fans han creído vislumbrar un primer vistazo de un personaje que fue eliminado de los largometrajes, pero sin duda tendrá un relevante papel en la serie.

Recientemente, el servicio de streaming lanzaba Finding Harry: The Craft Behind the Magic, un documental que con sus 25 minutos de duración complementa lo ya mostrado en el adelanto, ofreciendo una mejor visión de algunos elementos. El especial cuenta con material de las audiciones, comentarios del departamento de arte y nuevas imágenes que, por ejemplo, confirman una divertida escena de Scabbers.

Pero, más allá de lo obvio, hay quienes han señalado un fotograma muy concreto del documental, seguros de que el arte conceptual colgado en una pared corresponde al diseño de Peeves el poltergeist.

"Me lo habría imaginado un poco más llamativo, pero bueno, ¡solo es un boceto conceptual! Todavía estamos a la espera de saber quién interpretará el papel en la serie de HBO", reza la publicación de X, antes Twitter, que incluye la comparación del supuesto primer vistazo al personaje y una ilustración del mismo más acorde con su descripción en las novelas.

First look at Peeves in the HARRY POTTER TV series 👻



I’d have imagined him a bit more colourful, but then again, it’s only concept art! We’re still waiting to find out who will play the role in the HBO series pic.twitter.com/wEOQ9VJpp0 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) April 5, 2026

Según el material original, Peeves se caracteriza por llevar ropa extravagante, incluyendo un sombrero con cascabeles y una pajarita naranja. El arte conceptual encontrado en Finding Harry: The Craft Behind the Magic muestra a una figura que no se adecúa del todo a esta imagen ya que, aunque lleva sombrero, este no parece tener adorno alguno y su ropa, aunque anticuada, es de colores apagados.

En todo caso, pese a que solo se trata de una teoría, podría resultar cierta, ya que ni el resultado final tiene por qué ser una copia exacta del boceto ni el Peeves de la serie tiene por qué ser exactamente como el del libro.

¿QUIÉN ES PEEVES EL POLTERGEIST?

En los libros de J.K. Rowling, Peeves es uno de los espíritus que habitan Hogwarts, conocido por gastar bromas pesadas a estudiantes y personal (especialmente al conserje Filch). Al contrario que otros fantasmas de la escuela, no se trata de un mago muerto sino una entidad propia cuyo origen está ligado a la construcción del colegio. A pesar de ser la personificación del caos y resultar una molestia casi constante para los personajes, al final de la saga demuestra un buen trasfondo, ayudando en la lucha contra las fuerzas de Voldemort.

Cabe decir que estaba previsto que el personaje apareciese en Harry Potter y la piedra filosofal, siendo interpretado por el cómico Rik Mayall. No obstante, sus escenas nunca llegaron al montaje final. El personaje sí tiene presencia en videojuegos como Hogwarts Legacy. Por el momento, se desconoce quién dará vida al fantasmagórico bromista en la serie de HBO Max.