5 diferencias entre la serie de Harry Potter y las películas que ya evidencia el primer tráiler - HBO MAX

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

La saga cinematográfica de Harry Potter es considerada, por lo general, una adaptación bastante fiel a los libros de J.R. Rowling. No obstante, existen numerosas diferencias entre el material original y las películas, algo que los fans esperaban que remediase la nueva serie que prepara HBO Max y cuya primera temporada (que adapta la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal) llega a la plataforma esta Navidad.

En sus dos minutos de duración, el tráiler de la ficción ha dejado claro que esta tendrá elementos en común con las cintas de Warner Bros pero también que incluirá multitud de nuevos detalles. Por el momento, el adelanto señala al menos 5 cosas que serán diferentes a lo que ya se viera en la gran pantalla.

HARRY POTTER, VÍCTIMA DE BULLYING

Puesto que la serie tendrá mucho más tiempo para desarrollar la trama, es de esperar que esta se detenga en aspectos cotidianos y aventuras secundarias que las cintas dejaron de lado. Y el tráiler ya avanza que uno de los aspectos que se ampliarán será la vida de Harry con los Dursley.

Si ya lo poco que se veía de la existencia del niño mago en el número 4 de Privet Drive en los largometrajes dejaba clara su miseria, la serie promete mostrar mejor los abusos de sus tíos (se ve, por ejemplo, en las duras palabras de la tía Petunia y la rabia con la que le corta el pelo) y el maltrato de su primo Dudley, con el que acude a un colegio muggle (algo que nunca se mencionó en los filmes) donde es víctima de bullying y acosado por abusones.

HARRY Y HAGRID VIAJAN EN METRO Y HABLAN DE SUS PADRES

"Siempre he querido oír hablar de mis padres", dice Harry en el tráiler, una curiosidad que sacia Hagrid de una manera en la que no llegó a hacerlo en las películas. "Tus padres eran las personas más buenas y valientes que he conocido. Eran divertidos e inteligentes. Siempre luchaban por hacer lo correcto", revela el personaje encarnado por Nick Frost (que coge el testigo de Robbie Coltrane como el simpático guardabosques de Hogwarts).

Además, todo apunta a que la serie mostrará a Harry y Hagrid pasando más tiempo juntos antes de que se reencuentren en Hogwarts, ya que incluso se les ve viajando en metro.

MÁS TIEMPO EN CLASE... ¿Y EN EL CAMPO DE QUIDDITCH?

Así como es lógico esperar que la serie muestre más de la vida de Harry en el mundo muggle, es inevitable que esta se detenga también en mayor medida en la vida en Hogwarts... un lugar que, no hay que olvidar, se trata de una escuela, por lo que supone gran cantidad de clases.

El vídeo incluye varias imágenes de los alumnos en las aulas, ya sea con Harry sentado frente a un pergamino y mirando atentamente al frente o Hermione en el invernadero donde se imparte Herbología.

De la misma manera, es muy probable que el quidditch tome un papel más prominente que en las películas, ya que es una de las principales actividades que ocupan el tiempo libre de Harry. El avance ya lo muestra saliendo al campo con la equipación de Gryffindor (y a punto de enfrentarse a Hufflepuff), con Ron y Hermione animando desde las gradas.

MÁS MOMENTOS DEL TRÍO DE ORO SIENDO NIÑOS

Tanto en los libros de Rowling como en las películas se aprecia una evolución en el tono de la historia, con las primeras entregas siendo más infantiles y tomando luego una dirección más seria e incluso oscura (algo que, en muchos casos, no correspondió solo al crecimiento y madurez de sus personajes sino de sus primeros fans).

Esta primera temporada, al igual que el libro y la película de 2001 dirigida por Chris Columbus, promete estar repleta de magia y luz (todo ello sin evitar los temas más duros anteriormente mencionados) y mostrar al trío de oro siendo simplemente niños. Al tener más tiempo, la serie podrá construir la amistad de Harry, Ron y Hermione tanto sobre los momentos más cotidianos (en el adelanto aparecen jugando en la nieve y riendo junto al fuego) como en su lucha contra el mal.

EL NUEVO SEVERUS Y EL RESTO DEL REPARTO

Por último y aunque parece algo obvio, una de las grandes diferencias de la serie respecto a las películas se encuentra en el reparto, totalmente nuevo (a excepción de Warwick Davis, quien volverá a encarnar a Filius Flitwick).

Sin duda, el foco mediático va a Paapa Essiedu como Severus Snape, ya que supone un notable cambio de aspecto respecto a su antecesor, Alan Rickman. Además, hay que recordar que su fichaje generó no poca polémica y despertó incluso ataques de odio racista a los que el actor ha contestado con valentía. "La idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo me motiva a no dejarme intimidar por alguien que preferiría que muriera antes que hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso", sentenció.

Aparte de al nuevo Severus, y de Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Hermione y Ron, el tráiler muestra a Frost como Hagrid, John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Lox Pratt como Draco Malfoy, Finn Stevens como Crabbe, William Nash como Goyle, Anton Lesser como Ollivander, Bel Powley como la tía Petunia, Daniel Rigby como el tío Vernon y Amos Kitson como Dudley, entre otros.