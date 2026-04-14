Harry Potter: Ralph Fiennes señala esta actriz como la Voldemort perfecta para la serie de HBO Max - WARNER BROS.

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

La primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO Max aterrizará en la plataforma estas navidades. Y si bien ya se ha dado a conocer gran parte del elenco, todavía queda por saber quién encarnará al gran villano de la saga, Lord Voldemort. A falta de confirmación oficial, los rumores y especulaciones inundan Internet y el actor que le diera vida en las películas, Ralph Fiennes, ha mostrado su apoyo a un particular candidato.

Si había quienes tenían la ilusión de que el tres veces nominado al Oscar pudiese volver a encarnar al Señor Tenebroso en la ficción (algo que no sería del todo descabellado, teniendo en cuenta que Warwick Davis interpretará de nuevo a Filius Flitwick), el mismo actor ha asegurado que ese no será el caso.

"Recuerdo que, una vez que terminamos de rodar toda la saga, me preguntaron si volvería a interpretar el papel, y eso fue hace ya algunos años. Respondí: 'Sí, me encantaría'", reveló Fiennes en una entrevista concedida a The Claudia Winkleman Show. "Pero luego no pasó nada y creo que ese barco ya ha zarpado", añadió, echando por la borda cualquier esperanza al respecto.

"Pero te diré una cosa: en algún sitio se mencionó a Tilda Swinton como posible candidata, y creo que estaría fantástica", añadió el intérprete. De esta forma, el actor apoyó la posibilidad de que el nuevo Voldemort pueda ser encarnado por una mujer.

UNA ESTRELLA DE MARVEL, EL PRINCIPAL CANDIDATO PARA SER VOLDEMORT

Cabe apuntar que el de Swinton es solo uno de los muchos nombres que se han rumoreado como posibles candidatos para tomar el testigo de Fiennes. De hecho, por mucho tiempo se especuló que el villano podría estar encarnado por Cillian Murphy y el propio Fiennes apoyó esta idea. Sin embargo, el protagonista de Peaky Blinders ha desmentido una y otra vez su implicación en el proyecto.

"Rotundamente no [voy a interpretar a Voldemort]", afirmó Murphy de manera categórica en una entrevista concedida a The Times, sugiriendo que se usase esa declaración como titular.

Actualmente, y según el 'insider' Daniel Ritchman, el favorito de HBO para dar vida al malvado mago en la ficción es Paul Bettany, que encarna en el UCM a Visión, (papel que retomará en la próxima serie de Disney+ Vision Quest).

¿APARECERÁ EL SEÑOR TENEBROSO EN LA PRIMERA TEMPORADA?

Puesto que Fiennes no dio vida a Voldemort hasta Harry Potter y el cáliz de fuego, la cuarta entrega de la saga cinematográfica, que adaptaba el cuarto libro de la saga de J.R. Rowling, existe la posibilidad de que su sustituto para la serie todavía tarde en ser anunciado.

Respecto al papel que tendrá el villano en las primeras temporadas, por el momento hay informaciones aparentemente contradictorias. Por un lado, las que apuntan a que ya se habría elegido al actor que le pondrá voz sugieren que no dejará ver su rostro hasta futuras entregas, mientras que imágenes filtradas desde el rodaje de la ficción apuntan que quizá pueda vérsele en los flashbacks de la noche en que mata a los padres de Harry.