HBO promete que la serie de Harry Potter no cometerá el mismo error que Stranger Things - NETFLIX/HBO

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

El rodaje de la serie de Harry Potter continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en Navidad, pero HBO ha empezado a mover ficha de cara a la segunda entrega. Uno de los máximos responsables de la compañía ha confirmado que el equipo ya trabaja en el libreto con el principal objetivo de acompasar el calendario al rápido crecimiento de su joven reparto.

"Nuestro objetivo es que no haya una pausa enorme entre temporadas, sobre todo porque los niños están creciendo", indica en una entrevista con The Times Casey Bloys, CEO de HBO. "No va a ser una serie anual, la producción es demasiado grande y demasiado ambiciosa", reconoce Bloys, aunque revela que "ahora mismo están escribiendo la segunda temporada".

A la espera de más novedades sobre la segunda entrega, que adaptará Harry Potter y la cámara secreta, HBO ha lanzado un divisorio tráiler de la primera temporada, que se basa en La piedra filosofal. Mientras una parte del público considera que el nuevo proyecto vuelve sobre un material demasiado reciente y sin aportar nada distinto a las películas, otros ven en estas primeras imágenes lo que defienden que será una adaptación más fiel a los libros de J. K. Rowling.

LA PRIMERA TEMPORADA DE HARRY POTTER LLEGARÁ EN NAVIDAD

El reboot televisivo, cuyo rodaje continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera tanda de capítulos en diciembre en HBO Max, se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de Tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro.

Entre los adultos destacan Paapa Essiedu como Snape, John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.