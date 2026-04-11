John Lithgow, nuevo Dumbledore de Harry Potter, defiende ahora a J.K. Rowling: "Mucho se ha tergiversado" - HBO MAX

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

Desde su anuncio, la serie de Harry Potter ha sido inevitablemente salpicada por la polémica que envuelve a J. K. Rowling, ampliamente criticada por su postura sobre la comunidad trans. En los últimos años, algunos de los miembros del reparto de la saga cinematográfica han rechazado públicamente las opiniones de la autora y ahora, actores de la nueva ficción están pronunciándose también al respecto.

John Lithgow, que dará vida a Dumbledore en la ficción de HBO Max, ha explicado recientemente por qué decidió seguir adelante con el proyecto pese a la polémica, aduciendo que el tema salió a la luz cuando ya estaba inmerso en el mismo y explicando su visión sobre el asunto. "El papel tenía todo lo que podía desear, además de la seguridad laboral en mis últimos años. Esos aspectos no se pueden ignorar", señaló el actor en declaraciones a The New Yorker Radio Hour.

"Todo el asunto del supuesto prejuicio de Rowling surgió cuando todo ya estaba en marcha. Yo ya había dado mi visto bueno", adujo Lithgow, recordando que le "instaron a que me retirara, pero no estaba dispuesto a hacerlo". "Las razones para hacerlo eran mucho, mucho más poderosas que las razones para protestar contra lo que Rowling ha hecho y dicho", expuso.

En cuanto a su opinión por la postura de Rowling, el intérprete remarcó que no estaba de acuerdo "con gran parte de ello" y creía que es mucho lo que "se ha tergiversado y malinterpretado", con la escritora "empeñándose en ello a su propio costo". El actor, que por el momento no ha conocido a la autora, dijo sentirse "sorprendido y decepcionado" por el tono repleto de prejuicios con que se expresaba en sus redes sociales.

"Otro aspecto positivo del proyecto de Harry Potter es la gente que se ha encargado de él. Francesca Gardiner y Mark Mylod forman una pareja extraordinaria. Francesca me convenció; es la principal razón por la que acepté el proyecto", expuso Lithgow.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LITHGOW SE PRONUNCIA SOBRE LA POLÉMICA

Cabe apuntar que esta no es la primera vez que el intérprete de títulos como Cónclave o The Crown aborda el tema de las opiniones tránsfobas de Rowling, habiendo sido preguntado por ello en numerosas ocasiones desde que se diera a conocer su fichaje en la serie.

"Me tomo este tema y esta cuestión muy en serio. J K. Rowling ha creado un canon increíble para los jóvenes, literatura infantil que ha calado en la conciencia de la sociedad", explicó el actor a Variety en su paso por el Festival de Cine de Róterdam, describiendo Harry Potter como una historia sobre "el mal contra el bien" y "la bondad contra la crueldad". "Encuentro irónico y algo inexplicable que Rowling haya expresado esas opiniones", reflexionó.

"Por supuesto, me entristece que la gente se oponga con vehemencia a que tenga algo que ver con esto. Pero si lees la saga completa de Harry Potter, no ves absolutamente ningún rastro de transfobia", se defendió Lithgow. En ese momento, también aseguró que la autora no estaba involucrada en absoluto en la serie, unas declaraciones sorprendentes, puesto que sí estaba acreditada oficialmente como productora ejecutiva.