El tráiler de la serie de Harry Potter divide a los fans: "El remake más innecesario y con menos personalidad" - HBO MAX

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, que llegará a HBO Max en Navidad, ha lanzado un primer tráiler que ha abierto una división inmediata entre los seguidores de la saga. Mientras una parte del público considera que el nuevo proyecto vuelve sobre un material demasiado reciente y sin aportar nada distinto a las películas, otros ven en estas primeras imágenes lo que defienden que será una adaptación más fiel a los libros de J. K. Rowling.

"¿Qué sentido tiene un reboot si no aporta nada nuevo? Esto parece una versión insípida de las películas", lamenta en X un usuario identificado como amouteruhs, mientras que Framesofnick sostiene que "la serie de Harry Potter y la película de Vaiana en imagen real compiten por ser el remake más innecesario y con menos personalidad del año". "Una película de Harry Potter de 2001 tiene un apartado visual mejor que este", coincide otra de las múltiples personas que han compartido su descontento en redes sociales.

Harry Potter series and Moana live action competing for most pointless/sauceless remake this year https://t.co/comUi1ovSU pic.twitter.com/wO6FzpVjiF — nick (@Framesofnick) March 25, 2026

what's the point in a reboot if you're bringing nothing new to the table.. this looks like a bland version of the movies https://t.co/FyrfnF1sBS — ✮ (@amouteruhs) March 25, 2026

A 2001 Harry Potter movie has visuals that look better than this lmfao https://t.co/Kc08IqAKMF — HCF (@hcf_m2h) March 25, 2026

Ni siquiera entre quienes celebran la elección de Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron desaparece el escepticismo. "Luce bien, casting perfecto para los niños, pero una nueva adaptación es completamente innecesaria, no vi nada nuevo o creativo aquí que justifique su existencia (además del dineral que hará)", expresa en X un usuario identificado como miguelaraizac.

Luce bien, casting perfecto para los niños...



Pero sigo pensando que una nueva adaptación es completamente innecesaria después de las grandiosas películas. No vi nada nuevo o creativo aquí que justifique su existencia (además del dineral que hará). Veremos si eso cambia https://t.co/Nx9XTeL84r — Miguel Araiza (@miguelaraizac) March 25, 2026

También emerge un sector más receptivo entre los Potterheads, que discrepa de esas objeciones y según lo visto en el tráiler confían en una adaptación más fiel a los libros. "Se nota que mostrarán más ese lado de la vida de porquería que tenía Harry antes de iniciar su aventura", "Las películas suavizaron que la infancia de Harry fue realmente cruda y desagradable, pero los libros dejan claro que había maltrato hacia él y me gusta que la serie vaya a plasmar todo eso", "Resulta fascinante ver una versión filmada de Harry Potter y la piedra filosofal que ha adoptado la estética más oscura y realista de El prisionero de Azkaban", rezan algunos de los tuits en defensa del tráiler.

La infancia de Harry fue realmente cruda y desagradable. Las películas, lógicamente, la suavizaron pero los libros dejan claro que había maltrato hacia él.



Me gusta que la serie vaya a plasmar todo eso. Nada de infantilizarlo. Una historia más real.



Tiene buena pinta. https://t.co/0Seh2NEh5V — Fernando Pulpillo (@ferpulpillo) March 25, 2026

Se nota que mostrarán mas ese lado de la vida de porquería que tenia harry antes de iniciar su aventura. Gran detalle que no sólo sean los problemas en la casa. Ya me dio penita. 😭 https://t.co/MPbEJnzk89 — 【➲ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐂𝐡𝐞𝐬𝐜𝐨 🎴 (@Franchesco_Ch) March 25, 2026

Kinda fascinating seeing a filmed version of Harry Potter and the Philosopher's Stone that's jumped to the darker more "realistic" Prisoner of Azkaban aesthetic https://t.co/0mCj2wk0N6 — ViewerAnon (@ViewerAnon) March 25, 2026

Entre las reacciones positivas también destacan las de quienes reconocen que recibieron el anuncio del proyecto con desconfianza, pero admiten que el avance ha mejorado sus expectativas. "Tiene pintaza la verdad. Me daba pánico que hicieran cualquier mierda con tal de sacar algo por sacar, pero no puede verse mejor", "Estaré con la mente abierta para disfrutarla, se ve muy prometedora", "Espera, esto se ve bastante bien. Estoy sorprendido", reconocen múltiples personas en X.

Tiene pintaza la verdad. Me daba pánico que hicieran cualquier mierda con tal de sacar algo por sacar, pero no puede verse mejor. Encima en Navidades, la mejor época para sofá, manta y tele. Menudo hype https://t.co/MpTaVKgHa4 — Tage (@Tagelca) March 25, 2026

Se ve de 100 mdd cada episodio, estare con mente abierta para disfrutarla, siento que se ve muy prometedora. https://t.co/lcTtPDJCjY — ALK4PON3 (@ALKAPONE) March 25, 2026

Como ya ocurrió tras el anuncio del casting, tampoco han faltado los mensajes de rechazo a la elección de Paapa Essiedu para encarnar a Severus Snape, con gran parte del ruido centrado en que un actor negro de vida al personaje interpretado por Alan Rickman en las películas. Una controversia sobre la que el propio Essiedu ha revelado recientemente que incluso le ha acarreado amenazas de muerte de carácter racista.

"Salvo el temita de Snape, una maravilla", "la cagaron con el Snape negro", "Harry sospecha que el único profesor negro de Hogwarts está robando y su padre acosó a un niño negro ahorcándolo. Esto parece un cambio importante en la historia para presentar la idea del racismo y se aleja del material original", señalan algunas de las decenas de publicaciones que hay al respecto, unas desde planteamientos abiertamente racistas y otras apelando a una supuesta falta de coherencia narrativa.

amigo cómo la cagaron con el Snape negro eh https://t.co/lwUw4Gwe6G — miausibella 🎀🇦🇷 (@miausibella) March 25, 2026

Salvo el temita de Snape, una maravilla. Eso sí, no hagan una temporada cada dos años porque los pibes van a terminar siendo abuelos. https://t.co/ey5wpxjDSM — Juan Lomanto (@JLo_Gamer) March 25, 2026

This miscast of Snape in Harry Potter is a good example of race swapping changing an entire story. If Snape is Black, despite books saying he’s White, then Harry is now suspicious that the only Black teacher at Hogwarts is stealing and his Dad bullied a Black kid by hanging him.… https://t.co/ReySmEEeR5 pic.twitter.com/HiI5SKB4DS — Robby Starbuck (@robbystarbuck) March 25, 2026

LA PRIMERA TEMPORADA DE HARRY POTTER LLEGARÁ EN NAVIDAD

El reboot televisivo, cuyo rodaje continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en diciembre en HBO Max, se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de Tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro.

Además de Essiedu como Snape, entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.