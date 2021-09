Marvel admite el gran error de los Vengadores en Infinity War

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

El último episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?) se adentra en una realidad alternativa que tiene como protagonista a Ultrón. La Inteligencia Artificial creada por Tony Stark logra en este universo su objetivo de implantarse en el sintezoide de vibranium que contiene la Gema de la Mente (el cuerpo que más tarde será el de Visión) y derrota a los Vengadores.

Y es que, con la Gema de la Mente y el cuerpo de vibranium, Ultrón demuestra contar con un enorme poder a su disposición... y cuando se tiene que ver cara a cara con el temible Thanos, utiliza de forma mucho más eficaz de lo que lo hicieron los Vengadores en Infinity War.

El capítulo ocho de What If... muestra el momento en el que Thanos llega a la Tierra portando el Guantelete del Infinito con todas las Gemas incrustadas en él salvo una, la Gema de la Mente. Cuando el Titán Loco se teletransporta hasta donde está Ultrón para completar su colección de piedras cósmicas, el androide lo mira fascinado y, ni corto ni perezoso, usa su rayo para partirlo en dos. Es decir, que con la Gema de la Mente, el cuerpo de vibranium... y la determinación necesaria, derrota a Thanos en un abrir y cerrar de ojos.

Esta acción pone de manifiesto el gran error de los héroes a la hora de afrontar el enfrentamiento con Thanos haciendo saltar por los aires todo el intrincado plan que trataron de llevar a cabo en el penúltimo filme del supergrupo. Y es que los Vengadores cometieron un error faltal al intentar destruir la Gema de la Mente, en lugar de usarla, de usar a Visión, para atacar y derrotar a Thanos.

Como los fans recordarán, en Infinity War parte del equipo encabezado por Capitán América viaja hasta Wakanda, donde, con una complicada intervención dirigida por Shuri y Bruce Banner, trataron de extraer la Gema a Visión de la frente, para posteriormente poder destruirla.

La serie de animación de Disney+ ha puesto de manifiesto que el plan hubiera sido notablemente más efectivo si, en lugar de destruir la piedra, los Vengadores hubieran utilizado su poder y al poderoso Visión para aniquilar al villano al que da vida Josh Brolin. Y es que, tal y como muestra What If...? el Titán Loco no es rival para el sintezoide cuando usa el poder de la Gema de la Mente.

Para seguir conociendo el multiverso, y la amenaza que para él supone Ultrón armado con las Gemas del Infinito, los fans tendrán que esperar al lanzamiento del noveno y último episodio de la temporada, que estará disponible en Disney+ desde el seis de octubre.