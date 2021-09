What If 1x08: ¿Es (SPOILER) la única esperanza para vencer a Ultrón y salvar el Multiverso Marvel?

What If 1x08: ¿Es SPOILER la única esperanza del Vigilante para derrotar a Ultrón y salvar el Multiverso Marvel?

El octavo episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?) se adentra en un terrible universo alternativo en el que Ultrón ha logrado vencer a los Vengadores y dominar la Tierra, aniquilando a toda la Humanidad. Sin embargo, las aspiraciones del androide no acaban ahí... y parece que sus ansias por llevar la paz, su paz que significa la ausencia total de vida, desbordan incluso su realidad.

El octavo capítulo de What If presenta a un Ultrón que no solo ha conseguido su objetivo de implantarse en el cuerpo de vibranium de Visión, sino que además de vencer a los Vengadores y desatar el apocalipsis nuclear en la Tierra... se ha hecho con las Gemas del Infinito al derrotar, sin nada de esfuerzo, al mismísimo Thanos.

Y cuando ha visitado todos lugares de su universo y ha aniquiliado la vida en todos ellos, la Inteligencia Artificial creada por Tony Stark mira al infinito y, como si se tratara de Alejandro Magno, siente un profundo vacío al pensar que no le queda nada por conquistar. Es entonces cuando nota la presencia de El Vigilante y descubre que hay algo más allá: más realidades paralelas en las que imponer su devastadora agenda.

Aunque El Vigilante trata de contenerlo, finalmente Ultrón logra atravesar el límite de su Universo y plantarle cara al ser omnipresente. El androide se encara con el y mantiene un inesperado y espectacular combate cuerpo a cuerpo con el narrador de la serie. El villano quiere, no solo ver otras realidades, sino también conquistarlas.

Esto hace que el omnipresente, ante la imposiblidad de frenar a este formidable adversario, tenga que viajar hasta la destruida realidad del Doctor Strange, presentado en el episodio cuatro, para rogarle a la variante oscura (y recordemos, enormemente poderosa) de Stephen Strange su ayuda. "No me queda otra opción", le confiesa al personaje interpretado por Benedict Cumberbatch. "Qué me vas a contar... Desde entonces vivo en una prisión que yo mismo he construido", le responde la variante del médico. El episodio concluye con El Vigilante rogándole al Doctor Strange Supremo que le ayude y rompiendo así su juramento de no interferir en lo que suceda en las realidades.

Todo apunta a que los espectadores podrán conocer cómo continúa esta historia, ya que Marvel ha publicado imágenes en las que se ve a la variante de Strange junto al que parece ser el Thor fiestero. Si bien es posible que esas imágenes correspondan a la segunda temporada de la serie, cabe la posibilidad de que los espectadores puedan conocer más sobre el plan de El Vigilante y Strange para derrotar a Ultrón en el noveno y último capítulo de What If...? que estará disponible en Disney+ desde el 6 de octubre.