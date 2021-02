WandaVision ¿Es Pietro (Evan Peters) Mephisto en Bruja Escarlata y Visión?

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

"El diablo está en los detalles", una frase que se está convirtiendo en la máxima de WandaVision, la serie de Bruja Escarlata y Visión, y que está trayendo de cabeza a los fans. El regreso de Quicksilver, en su versión de Evan Peters, a la vida de Wanda sorprendió a los espectadores en el capítulo 5. Y con una participación más amplia en el episodio 6, ahora el fandom se pregunta... ¿y si no es quien dice ser?

(( AVISO: ESTA NOTICIA PUEDE CONTENER SPOILERS ))

Dada la dinámica de engaños con la que funciona WandaVision, todo parece indicar que el regreso de Pietro esconde muchos secretos. Hay quien piensa que en realidad es el misterioso testigo que llevó al agente Jimmy Woo hasta Westview, mientras que otros creen que simplemente es el personaje de la franquicia X-Men traído desde su universo. Y lo que es más importante, hay pruebas que podrían indicar que en realidad es el mismísimo Diablo, Mephisto, disfrazado.

En el episodio especial de Halloween de Bruja Escarlata y Visión, Pietro acosa a Wanda de "ponerle a prueba" al preguntarle por su trágica infancia en Sokovia.

Tras reconocer que ha cambiado de aspecto, Quicksilver explica que "le dispararon en la calle como a un tonto", refiriéndose a la muerte de la versión del velocista en el UCM. Sin embargo, no es capaz de recordar por qué su apariencia ha cambiado.

Durante la noche de Halloween, Pietro se disfraza con su traje clásico de los cómics, al igual que los protagonistas, y en una conversación con Wanda en la que parece no dar importancia al hecho de que su hermana esté manipulando a todo el pueblo, de asegura que "puede confiar en él" ya que "no es su marido ni un desconocido".

Además de su extraño peinado, que recuerda a los cuernos de Mephisto, hay una última línea de diálogo que puede ser la clave de la verdadera identidad de Pietro. "¿Desatad el infierno, engendros del demonio!", les dice Peter a los gemelos.

Una frase que podría parecer casual... salvo porque en los cómics los gemelos Billy y Tommy son encarnaciones de dos fragmentos de alma de Mephisto.

En las grapas, utilizando sus poderes, Wanda crea sin querer a los gemelos a partir de dos fragmentos de alma del demonio, lo que más tarde provoca su desaparición cuando Mephisto quiere recuperar su espíritu. Ante la pérdida, Agatha Harkness borra la memoria de Bruja Escarlata para que no recuerde lo ocurrido. Hasta que finalmente Wanda logra recordar, y es lo que desencadena el arco argumental de Vengadores Desunidos y más tarde a Dinastía de M.

LAS TEORÍAS DE LOS FANS

Por supuesto, todas estas pistas no han pasado desapercibidas para los fans, que han empezado a crear diferentes teorías que explican por qué Pietro es en realidad Mephisto disfrazado, que ha llegado a Westview para influir en la vida de Wanda y, sobre todo, de los gemelos.

"Si Evan Peters no es en realidad Quicksilver, ¿por qué no sería simplemente Aaron Taylor-Johnson?, se pregunta un tuitero. "Es como si Mephisto o quien sea quisiera disfrazarse para acercarse a Wanda, pero ¿por qué eligió una versión diferente que ella no conocía? Ha sido arrastrado a Westview por el villano o por Doctor Strange".

If evan peters isn’t actually quicksilver then why wouldn’t it just be ATJ? like if mephisto or whoever wanted to disguise himself to get close to her why would he choose a different version that she didn’t know? so he’s either pulled to west view by the villain or by dr.strange — ⎈ Moocle ⎈ #TeamGodzilla (@mooocle) February 12, 2021

if you still think Evan Peters is still Fox Quicksilver after this episode... please don’t interact with me pic.twitter.com/EJCMX2Ynmb — ben (@ayesiian) February 12, 2021

You might have a point. Mephisto transforming himself into an animal? It could be. Maybe Mephisto is reanimating QuickSilver's body? — Lauren Targaryen (@Loozziee) February 12, 2021

Otros usuarios añaden que "Mephisto de alguna forma ha reanimado el cuerpo de Quicksilver", pese a que tenga otra apariencia, e incluso señalan que el villano tiene la capacidad de convertirse en animales, como el tiburón del comercial de mitad de capítulo, que pronuncia la misma frase que Pietro.

I feel like Wanda wanting her bother back caused something that made it where fox quicksilver was pulled in with the memories of the mcu version — Alice #PieckNation (@aliceonkino) February 12, 2021

"Siento que el hecho de que Wanda quisiera recuperar a su hermano causó algo que hizo que el Quicksilver de Fox quedase atrapado con los recuerdos de la versión del UCM", añade otra tuitera, refiriéndose a cómo se han combinado la apariencia de Peters con los recuerdos de la versión de Taylor-Johnson.

this obviously isn’t just ‘quicksilver’ but I think it could be his body? like mephisto/the villain plucked his body from the multiverse to try and convince wanda it was him somehow? it would explain how he still has his super speed I guess pic.twitter.com/KY8OxLUKf8 — ᱬ Max ᱬ WV spoilers (@wandasmax_) February 12, 2021

I'm starting to think the surprise cameo they've been teasing is Aaron Taylor Johnson reprising the role of the MCU Quicksilver to give Wanda closure once it's revealed that Evan Peters is really Mephisto (or Nightmare or Grim Reaper) — Rachel Hamm (@Rach_elle619) February 12, 2021

Otros fans señalan que, del mismo modo que Quicksilver puede ser Mephisto, también podría tratarse de otro gran villano de Marvel, como Nightmare o Grim Reaper, cuya presencia en WandaVision también se ha rumoreado.

Sea como sea, está claro que el tío Pietro guarda muchos secretos, y sabe más e lo que quiere reconocer. Para saber qué está ocurriendo realmente con su resurrección habrá que esperar al viernes 21 de febrero, cuando el episodio 7 de Bruja Escarlata y Visión llegue a Disney+.