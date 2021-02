Wandavision ¿Cómo ESE PERSONAJE de Bruja Escarlata y Visión cambia Universo Marvel para siempre?

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

El episodio 5 de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ha contado con la aparición de un invitado muy especial, que las filtraciones ya anunciaron, y que los fans fácilmente reconocerán de otra gran franquicia. Y su regreso trae consigo algunas importantes implicaciones no sólo para la serie WandaVision, sino para todo el Universo Marvel.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERES ))

Porque los instantes finales del 1x05 de Bruja Escarlata y Visión contaron con el sorprendente regreso de Quicksilver, interpretado nuevamente por Evan Peters, que ya dio vida al velocista en las películas del universo mutante de Fox. De hecho, la audiodescripción del capítulo en inglés dice concretamente: "En Westview, Wanda mira la versión de Pietro de las películas de X-Men", confirmando que efectivamente es el primer personaje de la franquicia en unirse al UCM.

Sin embargo, en WandaVision no queda claro si realmente es el mismo Quicksilver de X-Men, o bien es otro individuo que ha adoptado su aspecto, incluso una manipulación mental, ya que cuando Pietro llama a la puerta, Wanda le dice a visión que "ella no ha hecho eso", dando a entender que no tiene nada que ver con la repentina llegada de su hermano.

¿POR QUÉ EVAN PETERS?

No hay que olvidar que Quicksilver ya apareció en Vengadores: La era de Ultrón, pero fue interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Esa versión del personaje, la original del UCM murió en esa misma película a manos del androide. Entonces, si de algún modo Wanda ha traído de vuelta a su hermano... ¿por qué ha cambiado su apariencia? ¿Viene realmente Pietro de una realidad paralela donde los mutantes existen?

La muerte de Quicksilver ha sido uno de los eventos traumáticos que han marcado la vida de Wanda, y ya se hizo referencia a él en el episodio 3, antes de que Monica Rambeau fuese expulsada de Westview. En el capítulo 5, tras una conversación sobre la importancia de la familia con los gemelos Billy y Tommy, se le vuelve a mencionar. Y momentos más tarde aparece en la puerta de la pareja misteriosamente.

Hasta ahora, Peters había interpretado a Quicksilver -que no hay que olvidar que en las películas de X-Men es el hijo de Magneto- en Días del futuro pasado, Apocalypse, Deadpool 2 y Fénix Oscura, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos del fandom. Con su regreso, Marvel ha dado un importante paso hacia el Multiverso, abriendo la puerta a la aparición de otros mutantes, ya sea en su versión de Fox o interpretados por nuevos actores.

Centrándonos en WandaVision, incluso Darcy bromea con el regreso de Peters como Pietro al decir que "han elegido a otro actor" para interpretarle. Pero lo más interesante es que momentos antes en el episodio, Wanda les ha dicho a los gemelos que no puede resucitar a los muertos, refiriéndose al perro Chispas y más sutilmente a Visión y a su propio hermano.

Eso también da una explicación narrativa a por qué Quicksilver ahora es Evan Peters, ya que si Wanda no puede resucitar a los muertos significa que no puede recuperar a la versión de Taylor-Johnson. Sin embargo, dado que puede alterar la realidad, sí que podría ser capaz de rescatar a su hermano de otra dimensión. En concreto la de las películas de X-Men.

La respuesta está en el episodio 6 de Bruja Escarlata y Visión, que llega a Disney+ el próximo viernes 12 de febrero.